Które polskie banki wspierają usługę Garmin Pay? Sprawdzamy.

Garmin Pay to jedna z innowacyjnych form płatności, która działa również w Polsce. Jeśli jesteś posiadaczem zegarka Garmin i zastanawiasz się, czy możesz korzystać z tego rozwiązania w swoim banku, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Garmin Pay – w których bankach w Polsce działają płatności mobilne Garmin?

Płatności mobilne stają się standardem na całym świecie. Mimo że najpopularniejsze usługi to Apple Pay i Google Pay, inni twórcy sprzętu spod znaku "wearables" również walczą o swój kawałek tortu. Jeśli chodzi o zegarki smart – dużą estymą na rynku cieszy się Garmin. I tak się składa, że oferowane przez nich płatności mobilne Garmin Pay są dostępne również w naszym kraju. Z tego tekstu dowiesz się, jakie banki wspierają tę usługę.

Garmin Pay to usługa płatności mobilnych, która umożliwia posiadaczom smartwatchów marki Garmin dokonywanie płatności zbliżeniowych. Ta technologia pozwala uniezależnić się od portfela lub karty płatniczej. Wystarczy zbliżyć nadgarstek do terminala i gotowe – zupełnie tak jak w przypadku Google Pay i Apple Pay.

Polskie banki wspierające Garmin Pay

Garmin Pay to rozwiązanie płatności, które działa z różnymi typami kart kredytowych i płatniczych oferowanych przez różne banki. Polacy również mogą korzystać z tego rozwiązania. Po dodaniu obsługiwanej karty do portfela Garmin Pay zyskujesz dostęp do wszystkich funkcji, jakie oferuje tradycyjna fizyczna karta. Co ważne, Garmin cały czas rozszerza listę banków współpracujących z Garmin Pay. Jeśli nie widzisz swojego banku na liście, być może już niedługo będzie on dostępny. Postaramy się na bieżąco aktualizować ten artykuł.

Karty MasterCard w Garmin Pay

Oto lista banków i fintechów działających w Polsce, które wspierają usługę Garmin Pay dla kart MasterCard:

Adyen

Alior Bank

BNP Paribas

Bank BNP Paribas

Bank Millennium

Bank Pekao

Bank Pocztowy

Banki Spółdzielcze SGB

Credit Agricole

Curve

Getin Noble Bank

Grupa BPS

ING Bank Slaski S.A.

Idea Bank

PKO Bank Polski

Quicko

Revolut

SGB Bank

Santander Bank Polska S.A.

Wise

ZEN.COM

mBank

Karty VISA w Garmin Pay

W niektórych bankach spotkamy się również z kartami VISA. Oto organizacje, które oferują ich kompatybilność z Garmin Pay:

Bank Millennium

Bank Pekao

Bank Pocztowy

Bank Polskiej Spoldzielczosci (BPS)

Banki Spółdzielcze SGB

Credit Agricole

Genome

ING Bank Slaski S.A.

Nest Bank

PKO Bank Polski

Revolut

Santander Bank Polska S.A.

mBank

Garmin Pay w Polsce i na świecie

Aby korzystać z Garmin Pay, niezależnie od tego, czy robimy to w Polsce, czy za granicą, musisz połączyć swoje konto bankowe lub kartę płatniczą z aplikacją Garmin Connect na swoim smartfonie. Następnie, podczas dokonywania płatności w sklepie lub punkcie usługowym, wystarczy zbliżyć zegarek do terminala płatniczego, a transakcja zostanie zrealizowana.

Dla kogo jest Garmin Pay?

Usługa Garmin Pay została stworzona z myślą o osobach prowadzących aktywny tryb życia. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem porannego biegania, czy po prostu nie lubisz nosić ze sobą portfela, teraz możesz płacić za swoje zakupy szybciej, wygodniej i bez dodatkowego obciążania kieszeni.

Bezpieczeństwo i prywatność w Garmin Pay

Jak informuje marka Garmin, usługa Garmin Pay chroni twoje dane, wykorzystując unikalne numery kart i kody transakcji przypisane do Twojego zegarka przy każdej płatności. Ważne jest to, że informacje nie są przechowywane ani na urządzeniu, ani na serwerach firmy. Nie są również przekazywany sprzedawcy podczas transakcji.