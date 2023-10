Lokalizacja dokładniejsza niż GPS? Znajdziesz ją w zegarku sportowym

Zegarek lepszy niż nawigacja?

Największą zaletą zegarków sportowych jest prawdopodobnie fakt posiadania wbudowanego odbiornika GNSS (Global Navigation Satellite Systems), który może korzystać nie tylko z systemu GPS, ale również z innych, wymienionych przed chwilą systemów nawigacji. Niesie to ze sobą szereg zalet począwszy od szybszego określania naszej pozycji, po większą dokładność w trudnych warunkach. Zegarki Garmina, podobnie jak wiele innych popularnych urządzeń, korzystają z darmowego, publicznie dostępnego pasma, które pozwala określić dokładność położenia z błędem około 1 metra, co dla większości aktywności jest wystarczające. Jednak dzięki wsparciu innych systemów nawigacyjnych jak Galileo, Glonass czy BeiDou spisują się znacznie lepiej w trudnym terenie, w lasach oraz miejscach gdzie sygnał z satelity może być wielokrotnie odbijany.

Większa dokładność wynika z tego jak działa system nawigacyjny. Bez zagłębiania się w szczegóły, im więcej satelitów "widzi" nasz odbiornik tym dokładniej jest w stanie określić naszą pozycję. W danej chwili trudno może być "zobaczyć" więcej niż 4 satelity systemu GPS, to minimalna liczba potrzebna do ustalenia pozycji. Jeśli jednak dodamy do tego kolejne 4 satelity Glonass lub Galileo to nagle mamy już 8 punktów odniesienia, a to pozwala na bardzo dużą dokładność, nawet w trudniejszych warunkach pogodowych czy środowiskowych. Dlatego zegarki Garmina obsługują nie tylko GPS, ale również inne systemy, choć nie zawsze wspólnie i nie w każdym modelu. Przykładowo w Venu 2 możemy wybrać GPS, GPS + Glonass albo GPS + Galileo. W Venu 3 natomiast mamy do wyboru GPS albo wykorzystanie wszystkich systemów naraz, czyli Galileo, Glonass, BeiDou, a nawet japońskiego QZSS oraz indyjskiego IRNSS.

Który zegarek wybrać?

Lista zegarków wspierających tzw. Multi-GNSS w ofercie Garmina wcale nie jest taka szeroka. Sprowadza się głównie do najnowszych modeli wylistowanych poniżej. Każdy z nich powinien oferować najlepsze i najszybsze określanie pozycji w terenie w podobnym stopniu. Jeśli zatem zależy wam na jak najdokłaniejszym śledzeniu waszych wędrówek i treningów w terenie, to najlepiej wybrać jeden z tych modeli. Jest ich całkiem sporo, a takie zegarki jak Foreunner 255 czy Vivoactive 5 wcale nie kosztują majątku.

D2 Mach 1

Enduro 2

epix (Gen 2)

fēnix 7

Forerunner 255

Forerunner 265

Forerunner 955

Forerunner 965

Instinct 2X

MARQ Collection (Gen 2)

tactix 7

Venu 3/3S

vívoactive 5

Nieco więcej, szczególnie starszych zegarków obsługuje również więcej niż jeden system nawigacyjny ale tak jak widzieliście to na zdjęciu powyżej, można w nich korzystać tylko parami. Czyli wybieramy współpracę GPS + Glonass albo GPS + Galileo. W Europie pewnie lepiej korzystać z tego drugiego systemu, szczególnie obecnie gdy Rosja delikatnie mówiąc nie jest zbyt przyjaznym krajem. Wsparcie dla przynajmniej dwóch systemów nawigacji mamy w takich zegarkach jak:

D2 Delta

Descent G1

Descent Mk1

Descent Mk2

Enduro

fēnix 5

fēnix 5 Plus

fēnix 6

Forerunner 245

Forerunner 45

Forerunner 55

Forerunner 645

Forerunner 745

Forerunner 935

Forerunner 945

Instinct

Instinct 2

Instinct Crossover

Legacy Hero Series (First Avenger and Captain Marvel)

Legacy Saga Series (Rey and Darth Vader)

MARQ Collection

tactix Charlie

tactix Delta

vivoactive 3

vivoactive 4

Venu

Venu 2/2S/2 Plus

Najstarsze zegarki Garmina obsługują tylko GPS albo GPS + Glonass, a ich pełną listę znajdziecie na stronie producenta. Jeśli natomiast jesteście ciekawi jak działa nawigacja z poziomu zegarka, to zachęcam do lektury wpisu Grześka, który przetestował to na przykładzie modelu Venu 2.