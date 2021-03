Pod względem wymiarów samochód jest niewiele większy niż jego poprzednik, ma 370 cm długości i 150 cm wysokości, a dodatkowo o 9 cm zwiększono rozstaw osi (do 234 cm). Niby niewiele, ale w takim małym samochodzie to z pewnością będzie miało znaczenie dla pasażerów na tylnej kanapie. Skoro już o niej mowa, to pomimo braku zdjęć wnętrza, dowiadujemy się, że pasażerowie z tyłu będą siedzieć nieco wyżej, co ma pozwolić im na wygodniejsze wsiadanie/wysiadanie z samochodu. I co pewnie równie istotne, za napęd będzie odpowiadał silnik spalinowy, bo Toyota nie chce windować ceny przez napęd elektryczny. Nie jest też wykluczona wersja hybrydowa, Aygo X bazuje na platformie TNGA GA-B, tej samej co nowy Yaris.