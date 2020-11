To co warto podkreślić raz jeszcze to naprawdę szybkie przełączanie kierunków jazdy, co jest bardzo przydatne podczas parkowania. Czas potrzebny do włączenia „wstecznego” jest porównywalny z tym, co znamy z aut w pełni elektrycznych. To oczywiście zasługa napędu hybrydowego.

Jak na auto miejskie Yaris jest całkiem dobrze wyciszony, aczkolwiek nie ma się co oszukiwać – do aut z wyższych segmentów podejścia nie ma. Po prostu nawet przy 140 km/h da się rozmawiać z pasażerem bez podnoszenia głosu, co wcale taką oczywistością nie jest w miejskich autach. Jednak aż do 120 km/h uważam, że naprawdę nie ma na co narzekać. W mieście, co oczywiste, hałas zewnętrzny jakoś mocno tłumiony nie jest, ale wyciszenie zespołu napędowego jest całkiem dobre. Silnik spalinowy słychać praktycznie tylko podczas mocniejszego przyspieszenia – do uszu dobiega wówczas charakterystyczny dźwięk jednostki 3-cylindrowej.