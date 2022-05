Touch Bar nie sprawdził się w MacBookach. Sprawdzi się w laptopach z Windowsem?

2016 r. przyniósł rewolucję w MacBookach. Apple zdecydowało się na dość odważny krok eliminując rząd klawiszy funkcyjnych i zastąpienie ich dotykowym panelem z ekranem OLED. Touch Bar towarzyszył nam przez kilka lat. Wraz z kolejnymi modelami MacBooka Pro część użytkowników narzekało na jego funkcjonalność, część się do niego przyzwyczaiła. Najwięcej krytyki spadło za usunięcie z klawiatury fizycznego klawisza esc, który powrócił dopiero w modelu z 2020 r. Po 6 latach od jego wprowadzenia, Apple całkowicie zrezygnowało z dotykowego paska.

W nowych odsłonach 14 i 16-calowych MacBooków Pro powrócił klasyczny układ klawiszy funkcyjnych i wydaje się, że wszyscy są zadowoleni. Czy okazał się całkowitym niewypałem lub niewykorzystanym i niezrozumiałym potencjałem? Odpowiedź na to pytanie jest trudna. Nie da się ukryć, że dodatkowy pasek z bardziej zaawansowanymi skrótami i szybkim dostępem do niedostępnych z poziomu klawiatury funkcji to dobry pomysł. Jednak znikome zainteresowanie twórców aplikacji, złość samych użytkowników na brak podstawowych klawiszy były wystarczające, by Apple całkowicie porzuciło pomysł na Touch Bar. Nie oznacza to jednak, że dotykowych paneli już nigdy nie zobaczymy. Z ich wykorzystaniem eksperymentują inne firmy - jedna w bardziej klasyczny sposób, inne, tworząc oddzielne ekrany (jak w przypadku laptopów Asusa wyposażonych w ScreenPad Plus), które są także sprzedawane osobno.

Touch Bar znika z komputerów Apple. Pojawia się na laptopach z Windowsem

Pomysł na własnego Touch Bara ma także Corsair. Firma zaprezentowała dziś swojego pierwszego gamingowego laptopa, który ma być również idealnym urządzeniem dla osób publikujących swoje rozgrywki w sieci. VOYAGER a1600 wyposażono w panel dotykowy powyżej klawiatury dający dostęp do skrótów związanych z oprogramowaniem do streamingu, za które odpowiada Elgato. Elgato Stream Deck eliminuje konieczność mapowania i zapamiętywania skrótów klawiszowych, a przyciski na pasku dotykowym w laptopie Corsair mają być łatwo konfigurowalne oraz dostępne w każdym momencie. Choć w chwili obecnej nic nie wskazuje, by Touch Bar w VOYAGER a1600 oferował dodatkowe możliwości, niewykluczone, że z panelu będzie można korzystać w innych sytuacjach.

Czy Touch bar w laptopie z Windowsem się sprawdzi? Ciężko teraz jednoznacznie stwierdzić. Na rynku trudno znaleźć podobne rozwiązania. Swój pomysł na Touch Bar ma także Dell. W notebooku XPS 13 Plus znalazło się miejsce nie tylko dla szklanego touchpada, który jest całkowicie niewidoczny, ale taże dla podświetlanego paska dotykowego. Umożliwia on łatwe przełączanie między nośnikiem a klawiszami funkcyjnymi i pozwala na korzystanie tylko z najpotrzebniejszych ikon.

Mieliście doświadczenia z Touch Barem w MacBookach Pro? Wykorzystywaliście jego funkcje? Jeśli producenci laptopów z Windowsem mieliby swój własny pomysł na tego typu rozwiązanie, co chcielibyście, by zostało uwzględnione? Dajcie znać w komentarzach. Ja z Touch Bara korzystam w MacBooku Pro z 2020 r. Zdecydowanie lepiej mi się na nim pracuje niż na komputerze z 2018 r. To dzięki powrotowi fizycznego klawisza esc.