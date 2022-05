Dell zapowiada nowe komputery. Idealne do pracy hybrydowej

Dell zapowiada nowe komputery. To rozwiązania dla osób pracujących zdalnie i hybrydowo. Dzięki nim praca stanie się jeszcze bardziej wydajna i elastyczna, a co za tym idzie - przyjemna.

Dell Latitude 9330

13-calowy komputer z serii 9000 i jednocześnie najcieńszy w ofercie Latitude z wyświetlaczem InfinityEdge 16:10 o rozdzielczości 2580 x 1600 pikseli i pełną obsługą rysika Active Pen. To także pierwszy laptop z panelem dotykowym oferującym wszystkie niezbędne funkcje zarządzania wideorozmowami. Wyciszanie, wyłączanie mikrofonu i wideo, udostępnianie ekranu i czatu podczas spotkań nigdy nie było łatwiejsze - wszystko z poziomu gładzika z dedykowanymi przyciskami dotykowymi. Do tego wbudowana kamera FHD z oddzielnymi kamerami RGB i IR.

Dell Latitude 9930. Specyfikacja techniczna

Latitude 9330 Ekran 13,3-calowy QHD

WVA Touch Wymiary 296,35 mm x 208,42 mm x 22,4 mm Waga 1,27 kg Procesor Intel Core 12 generacji

z możliwością rozszerzenia do Core i7 vPro RAM Do 32 GB LPDDR5 (5200 M Grafika Intel Iris X Graphics Dysk SSD M.2 2230 do 1 TB, M.2 2230, 256 GB samoszyfrujący Porty Dwa Thunderbolt 4

USB-C 3.2 (Gen 2)

3.5 mm audio

opcjonalny slot MicroSIM Audio cztery 2W głośniki

cztery mikrofony Sieć Intel Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

5G System Windows 11 Bateria 50 Wh

Laptop posiada dodatkowe, ciekawe funkcje ochrony prywatności. To między innymi wygaszanie ekranu, gdy użytkownik odwraca wzrok. Wraz z podwójną elektromechaniczną migawką SafeShutter ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika. Na efektywność pracy ma również wpływać jednoczesne połączenie wielosieciowe. Jak przekonuje producent, to pierwsze tego typu rozwiązanie pozwalające na łącznie się z wieloma sieciami jednocześnie, co przekłada się na szybszą transmisję danych i stabilność połączenia.

Dell Precision 7670 i Precision 7770

Po premierze Dell Precision 5470 - 14-calowej stacji roboczej przyszła pora na większe modele. Precision 7670 to komputer z 16-calowym ekranem dostępny w dwóch wersjach obudowy. Pozwala na wybór urządzenia do indywidualnych preferencji, także pod względem skalowania i konfiguracji w zależności od wybranej karty graficznej i wydajności. Użytkownicy, którzy potrzebują jeszcze większej powierzchni ekranu, mogą wybrać nową 17-calową stację roboczą Precision 7770. Co więcej, urządzenie zapewnia wydajność zbliżoną do komputera stacjonarnego dla profesjonalistów.

Dell Precision 7670 i Precision 7770. Specyfikacja techniczna

Precision 7770 Precision 7670 Ekran 17-calowy FHD

17-calowy WLED UHD 16-calowy FHD+

16-calowy WLED FHD+

16-calowy OLED UHD Wymiary 398 mm x 265 mm x 28,5 mm 356 mm x 258 mm x 24,7 mm Waga 3,01 kg 2,67 kg Procesor Intel Core 12 generacji

z możliwością rozszerzenia do Core i9 vPro Intel Core 12 generacji

z możliwością rozszerzenia do Core i9 vPro RAM Do 128 GB DDR5-3600MHz

Do 64 GB DDR5-4800MHz Do 128 GB DDR5-3600MHz

Do 64 GB DDR5-4800MHz Grafika Intel UHD Graphics

opcjonalnie dyskretna karta NVIDIA RTX Intel UHD Graphics

opcjonalnie dyskretna karta NVIDIA RTX Dysk Do 4 TB PCIe 4.0 (Class 40)

Do 1 TB PCIe 4.0 samoszyfrujący (Class 40) Do 4 TB PCIe 4.0 (Class 40)

Do 1 TB PCIe 4.0 samoszyfrujący (Class 40) Porty Dwa Thunderbolt 4

USB-C 3.2 (Gen 2)

Dwa USB-A 3.2 (Gen 1)

HDMI 2.0a (iGPU)

HDMI 2.1 (dGPU)

RJ45 Ethernet

3.5 mm audio

slot MicroSIM

czytnik kart SD Dwa Thunderbolt 4

USB-C 3.2 (Gen 2)

Dwa USB-A 3.2 (Gen 1)

HDMI 2.0a (iGPU)

HDMI 2.1 (dGPU)

RJ45 Ethernet

3.5 mm audio Audio cztery 2W głośniki

podwójny mikrofon cztery 2W głośniki

podwójny mikrofon Sieć Intel Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

5G Intel Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

5G System Windows 10

Windows 11 Windows 10

Windows 11 Bateria 83 Wh

93 Wh 83 Wh

93 Wh

Nowe komputery Dell w Polsce. Ceny i dostępność

W chwili obecnej producent nie zdradza, ile przyjdzie zapłacić za komputery. Dell Latitude 9330 będzie dostępny globalnie w czerwcu 2022 roku. Natomiast Precision 7670 i Precision 7770 będą trafią do sprzedaży na całym świecie w drugim kwartale bieżącego roku. Cennik poszczególnych modeli zostanie przedstawiony wraz z ich premierami na poszczególnych rynkach.