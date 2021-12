Na wodach północy

Niespodzianka tego roku. Mało kto wyczekiwał premiery tego serialu, promocja nie była zbyt nachalna, o ile w ogóle zauważalna, a tymczasem serial AMC (do obejrzenia na HBO GO) przynosi niesamowitą historię w znakomitej oprawie audiowizualnej. Produkcja opowiada o niebezpiecznej podróży na Arktykę, na którą uciekając przed swoją przeszłością decyduje się Patrick Summer. Na pokładzie statku nie będzie to jednak wcale łatwe.

Biały Lotos

Gdybym miał wskazać największe komediowe zaskoczenie roku, to "Biały Lotus" wygrałby w cuglach. Zakręcona historia ośrodka na Hawajach, gdzie pojawiają się niecodzienni, a jednocześnie zupełnie normalni goście daje wiele powodów do szczerego śmiechu, ale nie tylko, bo przychodzi też czas na pewne refleksje i zastanowienie nad wieloma aspektami naszego społeczeństwa. Bystre dialogi i rewelacyjny występ całej obsady to wisienka na torcie.

Mare z Easttown

Żadnych widowiskowych pościgów, strzelanin i ton patosu - codzienne życie niewielkiego miasteczka, gdzie ginie nastolatka, a sprawą musi się zająć znana przez wszystkich mieszkańców policjantka. Występ Kate Winslet jako Mare zasługuje na najwyższe laury, a autorzy scenariusza udowodnili, że najważniejsza jest konstrukcja, wiarygodne dialogi oraz zwroty akcji, a nie efekty specjalne.

Sprzątaczka

Nie był to najjaśniejszy tytuł pod względem marketingowym, ale historia samotnej matki walczącej o własne dziecko zdumiewa, bo kluczowy jest tu występ Margaret Qualley w roli głównej. Jej starania, walka z biurokracją i nieustępliwość przyciągają do ekranu.

Arcane

Chyba nikt nie spodziewał się, że z cieplejszym przyjęciem spotka się serial bazujący na grze "League of Legends", aniżeli nowy sezon "Wiedźmina". A jednak to "Arcane" angażuje także tych, którzy omijali grę szerokim łukiem.

Klangor

Nie tylko dla zwolenników skandynawskich klimatów, bo polskich akcentów tutaj nie brakuje - zimna i szara aura ze znanymi wszystkim elementami codziennego życia. Zaginięcie córki więziennego psychologa rozpoczyna wyścig z czasem, a na jaw wychodzą kolejne sekrety, które tylko komplikują sprawę.

American Crime Story: Impeachment

Nie dorównuje pierwszemu sezonowi opowiadającemu o sprawie O. J. Simpsona, ale to jedna z lepszych propozycji dla tych, którzy nie znają bliżej historii Moniki Lewinsky i jej romansu z prezydentem USA Billem Clintonem. Za serial odpowiada Ryan Murphy.

https://www.youtube.com/watch?v=rtipQ3EsGWo&t=4s

Pajęczyna

Niezgłębiany do tej pory wątek polskiego programu atomowego to tło dla zagadkowej śmierci matki głównej bohaterki, w którą wciela się Joanna Kulig. Sprawa z okresu PRL-u powraca lata później, gdy pojawiają się nowe informacje pozwalające wyjaśnić tajemnice sprzed dekad.

The Office PL

Chyba nikt nie spodziewał się, że polska wersja "The Office" może przekonać do siebie widzów. Oczywiście nie brakuje przeciwników, bo serial ten ma bardzo specyficzne korzenie, strukturę i poczucie humoru, ale wbrew pozorom autorom udało się stworzyć coś zabawnego i oryginalnego. Jeśli odejdą od narzucanego przez pierwowzór stylu, to może to być najlepsza polska komedia od lat w 2. sezonie.

P.S. Zwiastun jest bardzo niesprawiedliwy.

Dopesick

Kryzys opioidowy w USA to jedna z najczarniejszych kart w historii USA, a jednak na świecie wciąż mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Twórcy serialu znakomicie opowiedzieli o genezie problemu, rozwijającej się sytuacji oraz skutkach skandalu.

https://www.youtube.com/watch?v=EzrLrUG2QVk&t=32s

Inne polecane seriale

Powyższe zestawienie 10 seriali 2021 roku ma kolejność losową, więc nie sugerujcie się pozycją konkretnych tytułów. Jeśli szukacie więcej produkcji, które warto nadrobić, to wśród nich znajdą się na pewno dwa koreańskie seriale Netfliksa: opowiadający o grze na śmierć i życie "Squid Game" oraz opowiadający o istotach wysyłających grzeszników do piekła "Hellbound", a także brytyjski "Vigil" - klaustrofobiczny serial kryminalny z międzynarodowym konfliktem w tle.