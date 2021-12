Nowości w styczniu na Netflix

"Jak zostałem gangsterem" zostało przyjęte bardzo ciepło przez polskich widzów, dlatego powrót nie dziwi. Oto inspirowany prawdziwą historią Nikodema Skotarczaka film, który wpisze się w podobną formę, co jego poprzednik, choć twórcy na pewno przygotowali trochę niespodzianek. Dopiero 21 stycznia doczekamy się natomiast wielkiego finału "Ozark" - jednego z seriali Netfliksa, który powstawał w początkowej fazie rozwoju własnej oferty serwisu. Na ostatnie odcinki musieliśmy trochę poczekać, ale Jason Bateman - odtwórca głównej roli oraz jeden z producentów serialu - obiecuje satysfakcjonującą końcówkę. Na temat fabuły, jak zawsze, nie wiemy zbyt wiele, ale po ostatniej scenie poprzedniej serii trudno powstrzymać emocje.

Nowe seriale, filmy i dokumenty - Netflix w styczniu

Wśród nadchodzących seriali warto wymienić też powracający "Snowpiercer" z trzecim sezonem, debiut "All of us are dead" opowiadający o apokalipsie zombie z perspektywy uczniów pewnej szkoły. Wielu fanów na pewno wygląda z wypiekami na twarzy nowych odcinków "After Life" - serialu Ricky'ego Gervais, który wciela się w Tony'ego. Po stracie żony pogrąża się w mrocznych myślach i... czarnym humorze, co choć odrobinę wypełnia lukę po śmierci najbliższej mu osoby. Bardzo ciekawie zapowiada się "Dom", który będzie antologią czarnej komedii - odpowiadają za nią talenty z branży niezależnej animacji poklatkowej. Niedawno Netflix pokazał też zapowiedź "Wybranej" - nowego serialu o nastolatce w duńskim miasteczku skrywającym prawdę, która postawi życie mieszkańców na głowie.

Netflix w styczniu to także nowe filmy i dokumenty: "Monachium: W obliczu wojny" zabierze nas do 1938 roku, kiedy jesienią spotkali się brytyjski urzędnik i niemiecki dyplomata starający się zapobiec wybuchowi wojny. Film oparto na książce Roberta Harrisa, a w obsadzie znaleźli się Jeremy Irons, George MacKay i Mark Lewis Jones. Netflix przybliży nam też postać Neymara - brazylijskiej gwiazdy futbolu, o której powiedziano i napisano już wszystko. Ale czy znamy jego punkt widzenia historii jego życia?

Wśród tytułów na licencji znalazły się tylko dwie produkcje: kultowy "Taksówkarz" z Robertem DeNiro oraz 1. sezon serialu "Power Rangers Dino Fury".

Pełna lista premier Netflix styczeń 2022