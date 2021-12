Zanim przejdziemy do konkretnych tytułów, przypomnę, że na 2022 rok zaplanowana jest w Polsce przemiana serwisu HBO GO w HBO Max, co będzie oznaczało długo wyczekiwaną spójność serwisów VOD od HBO w kolejnych regionach. Celem jest oczywiście posiadanie jednej platformy na całym świecie, do czego ostatecznie dojdzie, ale dla nas najważniejszą informacją będzie skok techniczny usługi, ponieważ spodziewamy się podwyższenia rozdzielczości materiałów wideo aż do 4K, wyższego bitrate'u, a także dźwięku przestrzennego. Dodatkowo, HBO Max powinno nam zagwarantować lepszą stabilność i wydajność serwisu. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale ma to nastąpić w pierwszej części 2022 roku.

Nowe sezony seriali na HBO w 2022

HBO potwierdziło powroty wielu znanych tytułów w 2022, a listę otwiera początkowo wysoko oceniany "Westworld", którego kolejne serie nie wzbudzały już takich emocji. Twórcy otrzymali jednak kolejną szansę na dopowiedzenie i wyjaśnienie historii. Na premierę w 2022 mogą też liczyć fani "Euforii", "Mrocznych materii", "Barry'ego", "Nierealne", "Stewardesy" oraz "Wychowanych przez wilki". Ten ostatni, to serial stworzony między innymi przez Stevena Spielberga.

Wśród nowości na pewno najwięcej uwagi skupia na sobie "Ród Smoka", czyli prequel "Gry o tron". Wydarzenia z serialu będą rozgrywać się 300 lat przed głównym serialem i bazować na powieści "Ogień i krew" autorstwa George’a R.R. Martina. Dlatego zakładamy, ze serial przede wszystkim opowie o historii rodu Targaryenów, a całość ma liczyć 10 odcinków.

Nowe seriale w 2022 na HBO

Ze względu na powiązania HBO Max z firmą matką, to właśnie na platformie VOD HBO będą debiutować seriale z uniwersum DC, czyli "Peacemaker" oraz "DMZ". Pierwszy został zapowiedziany niedługo po premierze kinowego filmu "Legion samobójców" (2021), w którym pojawiła się ta postać. Podobnie jak w wielomilionowej produkcji, tak i w serialu tytułową postać Peacemakera zagra John Cena, zaś bardzo ważną informacją jest udział w produkcji Jamesa Gunna odpowiedzialnego za kilka hitów Marvela, a także nową odsłonę "Legionu samobójców". Znamy datę premiery serialu - nastąpi ona 13 stycznia i tego dnia pojawią się trzy pierwsze odcinki, zaś kolejne debiutować będą w cotygodniowych odstępach. Nie wiemy, czy serial w tym samym czasie pojawi się też w Polsce.

Nieco mniej mówi się o "DMZ", w którym zobaczymy w roli głównej Rosario Dawson (znana z występu jako Ahsoka w "The Mandalorian"). Wcieli się ona w kobietę podróżującą przez pogrążony w chaosie Nowy Jork w trakcie II wojny domowej USA poszukując zaginionego syna. Dodatkowo, HBO szykuje dwie mocne premiery "We Own This City" oraz "Love and Death", które nie doczekały się jeszcze polskich tytułów. Za pierwszą z produkcji odpowiada twórca "Prawa ulicy" - serial opowie o skorumpowanym oddziale policji w Baltimore, który traktował miasto jak własne podwórko. Drugi z seriali powstał na podstawie historii z Teksasie w latach 80., kiedy to gospodyni domowa Candy Montgomery brutalnie zamordowała własną przyjaciółkę Betty Gore.

Pojawią się także "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty", "The Time Travelers's Wife", "The White House Plumbers", "Julia", "The Staircase", "Gremlins: Secrets of the Mogwai".