Animowany serial będący kontynuacją wydarzeń z popularnej trylogii gier wideo z serii "Tomb Raider" zatytułowanej "Survivor", na którą składają się "Tomb Raider" z 2013 r., "Rise of the Tomb Raider" z 2015 r. i "Shadow of the Tomb Raider" z 2018 r., przedstawi kolejny rozdział przygód podróżującej po całym świecie bohaterki. Dwadzieścia pięć lat po wprowadzeniu na rynek swojej pierwszej gry Lara przyjmuje rolę będącą jej przeznaczeniem i kontynuuje odkrywanie nowych terytoriów.