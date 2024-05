Czerwiec w serwisie CANAL+ online to wiele nowości, które powinny przyciągnąć uwagę widzów - mamy nowe filmy i seriale, których nie można było wcześniej zobaczyć w internecie. Wśród nich znajdziemy polską produkcję "Ukryta Sieć", film sensacyjny na podstawie bestsellerowej serii książek Jakuba Szamałka, gdzie główna bohaterka, Julita Wójcicka, grana przez Magdalenę Koleśnik, stara się rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci telewizyjnego celebryty. Jej przekonanie, że za pozornym wypadkiem kryje się zbrodnia, sprawia, że każdy jej krok napotyka na śmiertelne niebezpieczeństwo. Na platformie pojawi się także dokument: "Stracony Weekend. Historia Miłosna" to z kolei intymne spojrzenie na relację Johna Lennona i Yoko Ono, przedstawione z perspektywy May Pang, która spędziła z Lennonem 18 miesięcy, będących dla niego czasem niezwykłej kreatywności.

Nowe filmy i seriale na CANAL+ online - co obejrzeć?

W ofercie znajdziemy również "One Ranger", film akcji o doświadczonym strażniku Teksasu, który zostaje wplątany w niebezpieczną misję przewiezienia więźnia z Meksyku, a także "57 Sekund", gdzie główny bohater, Franklin, odkrywa urządzenie pozwalające cofnąć się w czasie, co prowadzi go do nieoczekiwanych konsekwencji. "Za magicznymi drzwiami" to film, który zabierze widzów w świat magii i fantazji, gdzie główny bohater, Paul Carpenter, odkrywa w swoim biurze drzwi do niezwykłego świata. Dodatkowo, w serwisie pojawią się lekkie propozycje na letnie wieczory, takie jak romans "Piękna Katastrofa" oraz serial "Audrey się obudziła", opowiadający o rodzinie próbującej odzyskać nadzieję po traumatycznym wypadku.

Miłośnicy muzyki z pewnością docenią akustyczny koncert Wojciecha Waglewskiego z serii MTV Unplugged, a miłośnicy dokumentów mogą czekać na takie nowości jak "NATO na Bałtyku" i "Zasada". Pierwszy z nich przybliża widzom nową geopolityczną rzeczywistość regionu Bałtyku w obliczu rosnących napięć międzynarodowych. Zmieniający się układ sił po przystąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO sprawia, że Morze Bałtyckie staje się obszarem strategicznym dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Produkcja śledzi, jak kraje nadbałtyckie wzmacniają swoje obronne pozycje w odpowiedzi na działania Rosji, jednocześnie obserwując przygotowania rosyjskiej floty.

Bohaterem drugiej produkcji jest Sobiesław Zasada – ikona polskiego motorsportu. Mimo imponującego wieku przekraczającego 90 lat, Zasada nie ustaje w dążeniu do perfekcji i sukcesu. Film śledzi jego przygotowania i udział w jednym z najbardziej wymagających rajdów na świecie, rozgrywającym się na dzikich terenach Afryki. Zaawansowana technologia samochodu, którym kieruje, oraz jego bogate doświadczenie, mogą okazać się kluczem do kolejnego triumfu na międzynarodowej arenie rajdowej.

CANAL+ online czerwiec 2024 lista nowości i daty premier