Będzie jeszcze jeden serial w uniwersum "Teorii wielkiego podrywu"? Twórca rozwiewa wątpliwości

Sheldon Cooper bez wątpienia jest najbardziej ikonicznym bohaterem z "Teorii wielkiego podrywu". Nie bez powodu to właśnie on doczekał się własnego serialu, w którym to śledziliśmy dzieciństwo tej nieszablonowej postaci. "Młody Sheldon" zakończył się w dość ważnym dla bohatera momencie — gdy ten idzie na prestiżową uczelnię Caltech. Wielu widzów miało nadzieję na nowy serial który będzie opowiadał o jego studenckich perypetiach. Teraz głos w sprawie zabiera twórca serialu, Steven Molaro.

Czy będzie nowy serial o Sheldonie na Caltech? Twórca rozwiewa wątpliwości

"Teoria wielkiego podrywu" przedstawia nam losy postaci gdy pracuje on już naukowo. W "Młodym Sheldonie" śledziliśmy dzieciństwo. Więc ten serial byłby idealnym wypełnieniem tej wyrwy — w której zresztą sporo ciekawych historii dałoby się opowiedzieć. Fani postaci liczyli dość mocno na taką perspektywę, ale... niestety. Steven Molaro powiedział wprost, że na tę chwilę — nie ma żadnych planów związanych ze stworzeniem takiego serialu. Jak sam przyznaje: jako twórcy serii nie mieli worka z pomysłami, które fajnie byłoby zrealizować opowiadając rozwój postaci podczas jego studiów. Poza tym wszystko byłoby o tyle skomplikowane, że wyglądałoby to jakiś prequel "Teorii wielkiego podrywu" zanim Sheldon poznał resztę tamtejszych bohaterów. A to najzwyczajniej w świecie im się nie kleiło.

Nie chcąc jednak całkowicie rezygnować z marki, będzie inny spin-off: "Georgie & Mandy's First Marriage", skupiający się na perypetiach brata Sheldona i jego wybranki serca. Kto wie, może od czasu do czasu Sheldon wpadnie z Caltech ich również odwiedzić, to przy okazji dowiemy się co tam u niego słychać.

Źródło