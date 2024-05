Netflix zapowiada na czerwiec ogrom nowości, wśród których jest "Spadek" z Maciejem Stuhrem na czele obsady. Po niespodziewanej śmierci bogatego wynalazcy, jego rodzina przybywa do jego enigmatycznej rezydencji, aby odkryć, co zostawił im w testamencie. Zmotywowani perspektywą dziedziczenia, nie zdają sobie sprawy, że ich ekscentryczny wujek, pasjonat zagadek, zastawił na nich pułapki w postaci skomplikowanych łamigłówek. W miarę jak odkrywają sekrety ukryte w zakamarkach posiadłości, muszą nauczyć się współpracować, aby rozwiązać tajemnice i może nawet naprawić swoje wzajemne relacje.

Film, którego fabuła została wymyślona przez Łukasza Sychowicza, przedstawia w reżyserii Sylwestra Jakimowa, znanego z takich produkcji jak “Singielka” czy “Jakoś to będzie”. Na ekranie pojawią się takie gwiazdy jak Gabriela Muskała i Piotr Polak, a także Adam Ferency, Frank Słomiński oraz Józefina Karnkowska, którzy wcielą się w kluczowe postacie tej opowieści.

"Sprawa rodzinna" to romantyczna opowieść z udziałem Zacka Efrona i Nicole Kidman, która z pewnością rozgrzeje serca widzów. Dla tych, którzy tęsknią za akcją, “Weteranka” z Jessicą Albą w roli głównej, zapowiada się jako ekscytująca opowieść o poszukiwaniu sprawiedliwości i odkrywaniu rodzinnych tajemnic.

Wśród seriali oprócz "Bridgertonowie" wracających z finałem trzeciego sezonu, gdzie nowe pokolenie debiutantek stara się znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, a tajemnicza dama odkrywa życiowe pasje wśród skandali, pojawi się także 3. sezon innej produkcji: "Łasuch" kontynuuje swoją postapokaliptyczną podróż, podczas której bohaterowie zmierzą się z niebezpieczeństwami w poszukiwaniu lekarstwa na globalną zarazę. "Gangi Galicji" to kryminalna opowieść o prawniczce, która przenika do świata przestępczego, aby pomścić śmierć ojca.

Dokument "Tour de France: W sercu peletonu" powróci z drugim sezonem, oferując widzom wgląd w kulisy najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego świata. David Letterman powraca z piątym sezonem swojego talk-show, gdzie gości Miley Cyrus i Charlesa Barkleya, dzielących się swoimi życiowymi i zawodowymi doświadczeniami.

W piątym sezonie "Bogdan Boner: Egzorcysta", tytułowy bohater zmierzy się z demonicznymi przeciwnikami, od prehistorycznych bestii po diabelskie stwory, nie rezygnując przy tym z okazji do wypicia swojego ulubionego trunku. W "Badaczach tajemnic" grupa sześciu przyjaciół podejmuje się rozwiązania zagadek, które wykraczają poza granice zrozumienia współczesnej nauki, stosując przy tym kreatywne i nietypowe metody.

Wśród filmów, "Sprawa rodzinna" to zawiła historia miłosna, gdzie młoda kobieta musi zmierzyć się z romansującą matką i jej sławnym szefem. Pojawi się także coś dla oczekujących dużej dawki akcji: "Weteranka", w którym Jessica Alba jako była komandoska stawia czoła gangowi, który może mieć związek ze śmiercią jej ojca.

"Podbić Manhattan" to reality show, w którym światowej sławy agent nieruchomości, Ryan Serhant, dąży do ekspansji swojej firmy, negocjując transakcje związane z najbardziej prestiżowymi nieruchomościami Nowego Jorku. Natomiast dokument “Hitler i naziści: Sąd nad złem” to głębokie spojrzenie na historię Adolfa Hitlera i nazistów, od ich początków, przez okres II wojny światowej, aż po Holokaust i procesy norymberskie, ukazujące ich drogę do władzy i tyranię.

Netflix regularnie dostarcza mnóstwo anime i nie inaczej będzie w następnym miesiącu: nadchodzi "Baki Hanma kontra Kengan Ashura", czyli crossover dwóch popularnych serii, który z pewnością zadowoli fanów sztuk walki. Dla młodszych widzów warto wyszczególnić "Ultraman: Rising" - opowieść o młodym sportowcu, który musi przejąć rolę legendarnego bohatera od swojego ojca.

Netflix przygotował również coś dla fanów seriali medycznych i komedii rodzinnych. Po długich miesiącach oczekiwań na platformę zawita "Szpital New Amsterdam" z czwartym sezonem, a również wśród produkcji na licencji przygotowywane są inne premiery: filmy "Teściowie 2" oraz "Za duży na bajki 2" obiecują dostarczyć wiele śmiechu i wzruszeń.

FILMY I SERIALE NETFLIX Little Baby Bum: Czas na muzykę: Sezon 2 3/6/2024 Spadek za wszelką cenę 4/6/2024 Jo Koy: Live from Brooklyn 4/6/2024 Rekiny w Sekwanie 5/6/2024 Hitler i naziści: Sąd nad złem 5/6/2024 Jak okraść bank 5/6/2024 Kübra: Sezon 2 6/6/2024 Łasuch: Sezon 3 6/6/2024 Basma 6/6/2024 Nelma Kodama: Królowa brudnych pieniędzy 6/6/2024 Rafa Márquez: El Capitán 6/6/2024 Baki Hanma kontra Kengan Ashura 6/6/2024 Hierarchia 7/6/2024 Doskonale dopasowani: Sezon 2 7/6/2024 Keith Robinson: Different Strokes 11/6/2024 Tour de France: W sercu peletonu: Sezon 2 11/6/2024 Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać – zaprasza David Letterman: Sezon 5 12/6/2024 Bogdan Boner: Egzorcysta: Sezon 5 12/6/2024 Goldin: Raj kolekcjonerów: Sezon 2 12/6/2024 Tajemnice terakotowych wojowników 12/6/2024 Doktor Orgazm 13/6/2024 Bridgertonowie: Sezon 3 – część 2 13/6/2024 Joko Anwar: Koszmary i sny na jawie 14/6/2024 Ultraman: Rising 14/6/2024 Panna Dzień i Noc 15/6/2024 Badacze tajemnic 18/6/2024 Poza schematem: Rewolucja komediowa 18/6/2024 Czarna Barbie 19/6/2024 Spadek 19/6/2024 Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 4 19/6/2024 Odc. 1-4 26/6/2024 Odc. 5-8 Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys 20/6/2024 Bracia po latach 20/6/2024 Gangi Galicji 21/6/2024 The Victims' Game: Sezon 2 21/6/2024 Weteranka 21/6/2024 Rising Impact 22/6/2024 Kaulitz i Kaulitz 25/6/2024 Koszmarny lokator: Sezon 2 26/6/2024 Różowe lata 90.: Część 2 27/6/2024 Coraz bliżej 27/6/2024 Akademia Jednorożców: Rozdział 2 27/6/2024 Òlòtūré: Podróż 28/6/2024 Podbić Manhattan 28/6/2024 Piękna i zemsta: Sezon 2 28/6/2024 Kret: Sezon 2, Odc. 1-5 28/6/2024 Sprawa rodzinna 28/6/2024 Supacell Wkrótce w Netflixie The Whirlwind Wkrótce w Netflixie TYTUŁY NA LICENCJI Za duży na bajki 2 1/6/2024 Truskawkowe Ciastko i wakacje w Truskawkowie 1/6/2024 Ofelia 1/6/2024 Real Steel 1/6/2024 300 1/6/2024 Szpital New Amsterdam: Sezon 4 1/6/2024 Magic Mike: Ostatni Taniec 2/6/2024 Monster High: Sezon 1 3/6/2024 Bullet Train 9/6/2024 Zaproszenie 11/6/2024 Teściowie 2 12/6/2024 LEGO® Friends: Następny Rozdział: Sezon 2 13/6/2024 Wszystkie chwyty dozwolone 15/6/2024 Gwiazd naszych wina 15/6/2024 Kolekcjoner 22/6/2024

