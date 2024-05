Platforma Amazon Prime Video oficjalnie ogłosiła, że pracuje nad nową serią telewizyjną "Tomb Raider". Adaptacja popularnej serii gier wideo opowiadającej o przygodach archeolożki Lary Croft jest jednym z najnowszych projektów, nad którym wspólnie będą pracowały studia Amazon oraz Crystal Dynamics – twórcy ostatnich gier Tomb Raider, którzy mają dzielić się swoich doświadczeniem ze scenarzystami, producentami i reżyserami serialu.

Jak informuje Amazon, główną scenarzystką oraz producentką wykonawczą serii będzie Phoebe Waller-Bridge, którą widzowie mogą kojarzyć z serialu "Współczesna dziewczyna", który stworzyła i w którym również grała główną rolę. Można ją było także zobaczyć w filmie "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", czy serialu "Broadchurch". Waller-Bridge odpowiada też za serial "Obsesja Eve", w którym mogliśmy oglądać Sandra Oh oraz Jodie Comer.

Serial "Tomb Raider" oficjalnie. Będzie hit?

Lara Croft, jako główna bohaterka serii "Tomb Raider", zadebiutowała w 1996 roku i szybko stała się jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii gier wideo. Jej postać jest symbolem silnej, niezależnej kobiety, która nie boi się stawić czoła niebezpieczeństwom rozwiązując jednocześnie tajemnice starożytnych cywilizacji. Seria gier była wielokrotnie adaptowana na potrzeby komiksów, książek oraz filmów, w których główną rolę grały Angelina Jolie i Alicia Vikander​.

Waller-Bridge, która odpowiadać będzie za historię i produkcję nowego serialu wyraziła ogromne podekscytowanie swoim udziałem w projekcie, podkreślając, że ceni sobie możliwość tworzenia opowieści na tak dużą skalę, która łączy przygodę z emocjonalną głębią. Już kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że przy scenariuszu pracuje także Megan McDonnell, która wcześniej związana była między innymi z filmami Marvel Cinematic Universe (MCU). Pokazuje to, że Amazon ma bardzo ambitne plany i stara się zaangażować w swój najnowszy projekt ambitnych ludzi, którzy poradzą sobie z tym zadaniem doskonale.

Amazon ma asa w rękawie. Czy "Tomb Raider" powtórzy sukces "Fallout"?

Amazon nabył prawa do marki "Tomb Raider" za imponującą sumę 600 milionów dolarów, co świadczy o ich zaangażowaniu w rozwijanie tej franczyzy. Seria ma na celu stworzenie "połączonego świata" podobnego do tego, który można zaobserwować w produkcjach Marvela. Co to oznacza? Wiemy, że Amazon i Crystal Dynamics pracują nad nową grą, której szczegółów jeszcze nie znamy. W przygotowaniu ma być także nowy film kinowy, za który odpowiadać będzie wspomniana wyżej Phoebe Waller-Bridge.

Chociaż szczegóły fabularne nowej serii nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że skupi się ona na młodej Larze Croft i jej wczesnych przygodach jako archeolożki. Produkcja dopiero się rozpoczyna, więc premiera prawdopodobnie odbędzie się za kilka lat. Twórcy obiecują jednak, że seria będzie wierna duchowi oryginalnych gier, jednocześnie wprowadzając nowe elementy, które przyciągną zarówno starych, jak i nowych fanów​.

Nowa adaptacja "Tomb Raider" wpisuje się w trend tworzenia seriali opartych na grach wideo, co można zaobserwować na przykładzie sukcesu "The Last of Us" na HBO. Amazon, konkurując z platformami takimi jak Netflix, który odniósł sukces z serialami "Arcane" i "The Witcher", stawia na silne marki, aby przyciągnąć widzów. Wystarczy wspomnieć "Fallout", który na Amazon Prime Video odnalazł się doskonale. A w przygotowaniu jest kolejny – "God of War" będący adaptacją serii gier znanych z konsol PlayStation.