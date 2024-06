Drugi sezon wspaniałego spin-offu "Yellowstone" nadchodzi. Wiemy kiedy ruszą zdjęcia!

O "1923" do niedawna było niezwykle cicho. Jeżeli chodzi o uniwersum "Yellowstone", to właściwie wszyscy żyli nieustającymi dramatami które dzieją się za kulisami w związku z odejściem z serialu głównego aktora. Ale tamtejsi aktorzy już wrócili na plan i nareszcie coraz więcej mówi się o "1923", czyli drugim ze spin-offów serialu. Kilka dni temu pojawiło się w temacie sporo kontrowersji w związku z przeniesieniem planu zdjęciowego z Montany do Teksasu. Wspominałem wówczas też, że nie wiadomo jeszcze nic na temat potencjalnej daty premiery kontynuacji hitu. Ale to się właśnie zmieniło!

Zdjęcia do 2. sezonu "1923" ruszą już latem. Kiedy premiera?

Redakcja Austin American-Statesman poinformowała, że zdjęcia do drugiego sezonu serialu "1923" mają ruszyć już tego lata. Wystartują w lipcu i mają potrwać do września. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami — lwia część planu zdjęciowego będzie realizowana w Teksasie, ale nie jest wykluczone że losy niektórych bohaterów będziemy obserwować także po drugiej stronie globu, jak miało to miejsce już w pierwszym sezonie.

I oczywiście na tę chwilę nie wiadomo jeszcze kiedy możemy spodziewać się oficjalnej premiery drugiego sezonu, to informacja o zdjęciach daje nam jako-taki pogląd kiedy możemy się spodziewać debiutu. I najbardziej prawdopodobną datą jest przyszły rok — i bo nie dość, że postprodukcja swoje potrwa, to dochodzi jeszcze jeden aspekt. Prawdopodobnie emisja "1923" i finału "Yellowstone" będą tak rozplanowane, by nie miały miejsca w tym samym czasie. A finałowy sezon tego drugiego, jeżeli wierzyć dotychczasowym informacjom, ma trafić na antenę jeszcze tej jesieni.