To prawdziwy koniec dla tych konsol Nintendo. Pozostało niewiele czasu

27 marca 2023 Nintendo oficjalnie zamknęło sklepy eShop na konsolach Nintendo 3DS oraz Nintendo Wii U. Z jednej strony nie ma się co dziwić - ponad 10 lat obecności na rynku robi swoje i utrzymywanie serwerów kosztuje. Z drugiej mówimy o wielomilionowej liczbie graczy, która wciąż cieszyła się z posiadania którejś z tych konsol. W październiku ubiegłego roku japońska korporacja poinformowała, że idzie krok dalej i zapowiedziała zmiany, z których raczej nikt nie będzie zadowolony. Jak się wtedy dowiedzieliśmy, rok po zamknięciu dostępu do sklepów, Nintendo wyłączy serwery online pozwalające na zabawę multiplayer z innymi graczami.

Koniec usług online na konsolach Nintendo Wii U i Nintendo 3DS. Znamy szczegóły

Na początku kwietnia 2024 r. gra online i inne funkcje wykorzystujące komunikację online zostaną zakończone dla gier na Nintendo 3DS i Wii U. Obejmuje to również grę kooperacyjną online, rankingi internetowe i dystrybucję danych.

- czytaliśmy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na oficjalnych stronach Nintendo oraz w mediach społecznościowych. Pod koniec grudnia dowiedzieliśmy się, że Nintendo się nieco pospieszyło. Jak informował m.in. serwis Engadget, gracze zgłaszali problemy z działaniem niektórych gier online dostępnych na obu platformach. Chcąc zagrać w swoje ulubione tytuły z innymi, witani są błędami, które jasno wskazują na problemy z łącznością z serwerami - a to raczej oznacza jedno, Nintendo postanowiło przyspieszyć wyłączanie obsługi gier online. Jednak jak się okazuje, oficjalny koniec wsparcia łączności internetowej w tych konsolach wciąż jest planowany na kwiecień i Nintendo o tym właśnie nam przypomniało.

We wtorek 9 kwietnia 2024 roku o godzinie 1:00 czasu polskiego, nastąpi wyłączenie rozgrywki sieciowej i innych funkcji wykorzystujących komunikację online w oprogramowaniu Nintendo 3DS i Wii U. Obejmuje to również rozgrywkę w trybie kooperacji online, rankingi sieciowe i dystrybucję danych. Firma uspokaja jednak fanów Pokemonów, że niektóre funkcje online na tych konsolach wciąż będą dostępne. Chodzi tu o dostęp do Pokémon Bank i Poké Transporter pozwalające na przenoszenie swoich potworków do innych odsłon serii. Nintendo informuje także, że osoby posiadające środki eShop w ramach Nintendo Network ID mają czas do wtorku 12 marca do godziny 6:00 czasu polskiego, by połączyć je z kontem Nintendo.

Czas pożegnać Wii U i Nintendo 3DS. Nintendo wyłącza serwery. Co dalej?

Choć na Wii U i Nintendo 3DS wciąż będzie można grać w tytuły single player, tak nie da się ukryć, że to właśnie produkcje oferujące możliwość zabawy online cieszyły się ogromną popularnością na tych obu platformach - w szczególności Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, Super Smash Bros. for Wii U, Mario Kart 7 i Mario Kart 8 i oryginalne Splatoon, które wciąż mają swoją bazę fanów sięgających po stary sprzęt, by zmierzyć się ze znajomymi lub innymi graczami.

Na szczęście Nintendo ma dla nich proste rozwiązanie - przesiadkę na Nintendo Switch oferujące nowe wersje tych tytułów, przy których bawią się miliony zadowolonych graczy na całym świecie. Nie da się jednak ukryć, że jesteśmy świadkami końca pewnej epoki. Choć Wii U było dość nieudanym produktem, tak 3DS skradł serca ludzi na całym świecie sprzedając się w nakładzie przekraczającym 75 mln egzemplarzy. Natomiast Nintendo Switch, które w tym roku będzie już 7 lat na rynku, rozeszło się w nakładzie przekraczającym 132 mln sztuk.