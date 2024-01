Apple robi co może by sprzedać nam nową wizję iPhone'a. Oto kolejny krok

Idea zrobienia z iPhone'a konsoli do gier jest wciąż żywa. Po hucznej premierze Resident Evil 4 Remake i Resident Evil: Village na iOS przyszedł zbliża się czas kolejnej wielkiej premiery zapowiedzianej podczas wrześniowej konferencji. Już w przyszłym tygodniu do graczy trafi Death Stranding w wersji Director's Cut.

iPhone jako konsola do gier. Apple przekonuje użytkowników, że to ma sens

Wielokrotnie wyrażałem już moje dość... chłodne podejście do pomysłu uczynienia z iPhone'a konsoli do gier. Ni to wygodne, ni to odpowiednio chłodzone. Owszem — do smartfona bez problemu podłączymy zewnętrzny kontroler, zaś skorzystanie z większego ekranu w erze USB-C nie stanowi najmniejszego problemu. Ale jak zwykle — diabeł tkwi w szczegółach. O ile w tym pierwszym aspekcie nic nie stanowi problemu, o tyle brak skalowania ekranu do różnych ekranów jest najzwyczajniej w świecie niesmaczny. Od lat budzi to niesmak użytkowników iPadów, a Apple nic z tym nie robi.

Apple dość mocno postanowiło akcentować moc ich najnowszych smartfonów i dużo energii poświęcają przekonywaniu użytkowników, że skrywane w kieszeniach urządzenia mogą nam zastąpić pełnoprawne konsole do gier. I premiera Death Stranding: Director's Cut ma być tego idealnym dowodem.

Premiera Death Stranding: Director's Cut na iPhone już za kilka dni!

Death Stranding: Director's Cut miało trafić na iPhone'y minionej jesieni. Po drodze było kilka przesunięć dat premiery, ale najwyraźniej projekt nareszcie udało się doprowadzić do końca. W App Store pojawiła się bowiem opcja złożenia zamówienia przedpremierowego na grę, a obok niego widnieje już data oficjalnej premiery. Tę wyznaczono na przyszłą środę — 31. stycznia 2024 roku.

Dla wielu jednak cena Death Stranding na iOS może być czymś nie do przeskoczenia. Jak wiadomo — gry AAA swoje kosztują, i tutaj też nie ma mowy o żadnym wyjątku. Za Death Stranding: Director's Cut na iPhone'a przyjdzie nam zapłacić 99,99 zł. Dużo? Mało? Cóż, to kwestia dość dyskusyjna. Nie jest to tak do końca nowa gra (jej podstawowa wersja zadebiutowała na PlayStation 4 w 2019 roku). W przypadku zakupu droższych produktów na iOS sporo wątpliwości budzi także kwestia ich wspierania.

Jak długo będziemy mogli grać w Death Stranding na iOS? Tego nie wie nikt

W przeszłości kilkukrotnie już byliśmy świadkami dość nieprzyjemnych sytuacji, w ramach których to gry z dnia na dzień traciły wsparcie. Na nowej wersji systemu nie działały jak należy, a twórcom/wydawcom najzwyczajniej w świecie nie opłacało się ich aktualizować. I jasne — można tak mówić o wszystkich zakupach cyfrowych, jednak na konsoli nigdy nie spotkało mnie odcięcie dostępu do zakupionej na danej platformie gry. Na iPhonie i iPadzie: wielokrotnie, a poniesione w ten sposób straty mogę liczyć w setkach złotówek. Dlatego sam podchodzę do tematu ze sporym dystansem. Może dałbym szansę DS w tej wersji gdyby trafił do Apple Arcade, ale w takiej formie? Podziękuję.