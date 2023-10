Nintendo zamyka serwery. Miliony graczy straci dostęp do gier online

27 marca 2023 Nintendo oficjalnie zamknęło sklepy eShop na konsolach Nintendo 3DS oraz Nintendo Wii U. Z jednej strony nie ma się co dziwić - ponad 10 lat obecności na rynku robi swoje i utrzymywanie serwerów kosztuje. Z drugiej mówimy o wielomilionowej liczbie graczy, która wciąż cieszyła się z posiadania którejś z tych konsol. Teraz japońska korporacja idzie krok dalej i zapowiada zmiany, z których raczej nikt nie będzie zadowolony.

Nintendo poinformowało właśnie, że rok po zamknięciu dostępu do sklepów wyłączy serwery online pozwalające na zabawę multiplayer z innymi graczami.

Na początku kwietnia 2024 r. gra online i inne funkcje wykorzystujące komunikację online zostaną zakończone dla gier na Nintendo 3DS* i Wii U. Obejmuje to również grę kooperacyjną online, rankingi internetowe i dystrybucję danych.

- czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na oficjalnych stronach Nintendo oraz w mediach społecznościowych. Ruch ten może zaskakiwać. Tym bardziej, że kilka miesięcy temu Nintendo wznowiło działanie serwerów online dla dwóch najpopularniejszych tytułów na Wii U - Mario Kart 8 oraz Splatoon, które wciąż cieszą się sporą liczbą graczy online. Nintendo zastrzega jednak, że wyłącznie serwerów może mieć jednak pewne wyjątki - nie zdradza jednak żadnych szczegółów i odsyła do twórców tytułów "third party". Których konkretnie? Tego też nie wiadomo.

Czas pożegnać Wii U i Nintendo 3DS. Nintendo zamyka serwery gier online

Wiadomo natomiast, że z usługami online pożegnają się także posiadacze Nintendo 3DS korzystających z usług SpotPass czy Nintendo Badge Arcade. Dzięki SpotPass Nintendo 3DS może łączyć się ze specjalnymi hotspotami i pobrać różnego rodzaju dane - od darmowego oprogramowania, poprzez specjalne powiadomienia i elementy. SpotPass działa z niektórymi grami, np. Mario Kart 7, Animal Crossing: New Leaf, Miiverse, czy serią Pokémon. Natomiast Nintendo Badge Arcade to gra/usługa pozwalająca na zdobywanie specjalnych "naklejek", które są wykorzystywane do ozdabiania menu konsoli Nintendo 3DS. Od kwietnia dostęp do niej będzie zablokowany, choć Nintendo obiecuje, że wcześniej pobrane i zachowane ozdoby będą dalej dostępne - o ile są zapisane na karcie SD w konsoli.

Firma uspokaja też fanów gier Pokémon, którzy nadal grają w tytuły dostępne na poprzednich generacjach konsol. Choć nie będzie już możliwości grania online, tak Pokémon Bank wciąż będzie oferował usługi online pozwalając graczom na przesyłanie swoich stworków do chmury, skąd mogą być pobierane w nowszych odsłonach serii.

Wii U i Nintendo 3DS bez gry online. Co dalej?

Co zrobić, jak żyć? Na ratunek przychodzi Nintendo Switch, które w swojej ofercie ma chyba wszystkie gry (a jeśli nie, to zdecydowaną większość) z Wii U oferujące zabawę online - przede wszystkim Mario Kart 8 w wersji Deluxe, która na Switchu sprzedaje się jak świeże bułeczki i to od dnia premiery w kwietniu 2017 r. To niekwestionowany lider wśród tytułów na wyłączność od Nintendo, który do tej pory sprzedał się w nakładzie przekraczającym 55 mln egzemplarzy (dane na koniec czerwca 2023 r.) i wciąż nie schodzi z list najczęściej kupowanych gier wideo.

