Koniec grania online na konsolach Nintendo. Gracze rozżaleni

Posiadacie Wii U lub Nintendo 3DS i wciąż korzystacie z tych sprzętów do grania online w najpopularniejsze tytuły? Być może już teraz nie będziecie mieć do nich dostępu. Firma postanowiła przyspieszyć wprowadzenie zmian i zaczęła wyłączać serwery nieco wcześniej.

27 marca 2023 roku Nintendo oficjalnie zamknęło sklepy eShop na konsolach Nintendo 3DS oraz Nintendo Wii U. Z jednej strony jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę ponad 10 lat obecności tych konsol na rynku i związane z tym koszty utrzymania serwerów. Z drugiej strony, mówimy o ogromnej liczbie graczy, którzy wciąż cieszyli się posiadaniem tych konsol. Kilka miesięcy temu firma poszła krok dalej informując, że kończy wsparcie dla gier online, które na Wii U i Nintendo 3DS stale cieszą się popularnością, mimo, że na rynku mamy już nową generację konsol Nintendo - w postaci Nintendo Switch, który oferuje znacznie lepszą rozgrywkę.

Źródło: Depositphotos

Nintendo Wii U i 3DS bez grania online. Firma zaskoczyła graczy

"Ta decyzja została podjęta po długich rozważaniach" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronach internetowych Nintendo oraz w mediach społecznościowych. Jest to krok, który może zaskoczyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kilka miesięcy temu Nintendo przywróciło dostęp do serwerów online dla dwóch najpopularniejszych tytułów na Wii U: Mario Kart 8 oraz Splatoon, które wciąż cieszą się dużą popularnością wśród graczy online. A teraz nie będzie można w nie grać. Nintendo jednak zaznacza, że istnieje możliwość wyjątków dotyczących wyłączenia serwerów. W oficjalnych komunikatach brakuje jednak konkretnych informacji związanych z tytułami od zewnętrznych studiów - Nintendo odsyła do twórców gier "third party", bo to oni odpowiadać mają za umożliwianie gry online.

Dodatkowo, posiadacze Nintendo 3DS korzystający z usług SpotPass czy Nintendo Badge Arcade również będą musieli się pożegnać z usługami online. SpotPass umożliwiał konsoli łączenie się z specjalnymi hotspotami w celu pobierania różnych danych, a Nintendo Badge Arcade pozwalało zdobywać specjalne "naklejki" do ozdabiania menu konsoli. Od kwietnia dostęp do tych usług będzie zablokowany, jednak Nintendo zapewnia, że wcześniej pobrane ozdoby będą nadal dostępne, o ile są zapisane na karcie SD w konsoli. Firma uspokaja jednak fanów gier Pokémon, informując, że mimo braku możliwości grania online, Pokémon Bank będzie nadal dostępne, umożliwiając graczom przesyłanie swoich stworków do chmury, skąd mogą być pobierane w nowszych odsłonach serii.

Koniec online na Wii U i 3DS wcześniej, niż zapowiedziano. Nintendo wyłącza serwery

Źródło: Depositphotos

Zamkniecie serwerów dla gier na Wii U i 3DS oraz komunikacji internetowej dla przenośnej konsolki miało nastąpić w kwietniu 2024 r., ale najwyraźniej Nintendo postanowiło zrobić wszystkim nieprzyjemny prezent świąteczny. Jak informuje m.in. serwis Engadget, gracze zgłaszają problemy z działaniem niektórych gier online dostępnych na obu platformach. Chcąc zagrać w swoje ulubione tytuły z innymi, witani są błędami, które jasno wskazują na problemy z łącznością z serwerami - a to raczej oznacza jedno, Nintendo postanowiło przyspieszyć wyłączanie obsługi gier online. Niewykluczone jednak, że mamy do czynienia z awarią, gdyż firma w żaden sposób nie komunikuje faktu o zmianie decyzji.

W obliczu tych zmian, Nintendo Switch staje się alternatywą, oferującą szeroki wybór gier (a przynajmniej większość z nich) z Wii U, w tym popularną wersję Mario Kart 8 Deluxe, która od premiery w kwietniu 2017 roku cieszy się ogromnym powodzeniem, sprzedając się w ponad 55 milionach egzemplarzy do końca czerwca 2023 roku, i nadal utrzymuje się na szczycie listy najczęściej kupowanych gier wideo.