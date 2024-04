To najważniejsza aktualizacja WhatsApp od lat! Wszystko co trzeba o niej wiedzieć

WhatsApp krok po kroku dąży do doskonałości. Właściwie nie ma tygodnia, aby nie dotarły do nas kolejne informacje na temat nowości które przygotowują dla nas twórcy komunikatora. Warto jednak mieć na uwadze, że poza samymi aktualizacjami związanymi z nowymi opcjami, ekipa Meta nieustannie dba o to, aby tamtejsze rozmowy były bezpieczne, a nasze konta odpowiednio chronione.

I tym razem to właśnie o bezpieczeństwo chodzi. Bowiem nareszcie, kilka miesięcy po wersji na Androida, także WhatsApp na iOS doczekał się opcji logowania bez użycia hasła. Zastąpi je, rzecz jasna, klucz dostępu.

Klucz dostępu w WhatsApp na iPhone już dostępny!

Wiele mówi się o tym, że przyszłość technologii pozbawiona będzie haseł, które przestępcy mogą stosunkowo łatwo wykraść i przejąć nasze konto. Ich metody działania stają się coraz bardziej wyrafinowane z każdym rokiem, ale to bez większego znaczenia w świecie gdzie zastąpi je logowanie za pośrednictwem kluczy dostępu.

Takowe pozwalają nam zalogować się za pośrednictwem zabezpieczeń biometrycznych urządzenia na którym chcemy je uruchomić (w przypadku iPhone'a będzie to Touch ID lub Face ID) albo kodu dostępu do urządzenia. Aby aktywować nową opcję wystarczy zajrzeć do ustawień, następnie przejść do ustawień konta, a tam już czekać na nas będą klucze dostępu.

Opcja już trafia do użytkowników, ale jak to w przypadku tak ogromnej bazy kont bywa — może to zająć nieco czasu. Jeżeli więc jeszcze nie widzisz jej u siebie, musisz uzbroić się w cierpliwość — trafi do Ciebie w ciągu kilku najbliższych dni.