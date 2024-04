Meta AI w WhatsApp

Meta pochwaliła się wczoraj, że jej nowy asystent AI bazujący na modelu Llama 3, jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Gigant nie szczędzi porównań na swoich stronach do konkurencji ze strony Google, ale jednocześnie unika porównania z GPT-4 od OpenAI. Wygląda więc na to, że nowy model jest gdzieś po środku, ale Meta swojego sukcesu upatruje w powszechnej dostępności. Meta AI jest już dostępny dla anglojęzycznych klientów w 12 krajach, a wkrótce ma pojawić się na całym świecie. Asystent będzie dostępny we wszystkich usługach, na Facebooku, Instragramie, w Messengerze, a także na WhatsAppie.

Usługa jest tak skonstruowana aby pomagać użytkownikom, np. w planowaniu spotkań, np. gdy nie wiesz gdzie zaparkować albo do jakiej restauracji się udać. Meta AI służy podpowiedzią bez konieczności opuszczania samej aplikacji. W przypadku WhatsAppa wszystko idzie jeszcze o krok dalej. Mark Zuckerberg pochwalił się, że ich asystent jest na tyle wydajny, że potrafi generować grafiki niemal na poczekaniu. Wystarczy, że w trakcie rozmowy poprosisz go o konkretną ilustrację, a zostanie ona wygenerowana w ciągu sekundy, a w dodatku będzie się zmieniać wraz z kolejnymi szczegółami opisu jakie będziemy podawać. Ma to wyglądać tak jak na poniższej animacji.

Jeśli faktycznie Meta AI będzie tak wydajnym narzędziem to bez wątpienia podbije serca użytkowników. Pytanie tylko kiedy zostanie udostępniona na szerszą skalę. Póki co z tego rozwiązania mogą korzystać użytkownicy WhatsAppa w wersji beta w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, Meta zapowiada, że stworzone obrazki będzie można również animować i poddawać dalszej edycji przy pomocy sztucznej inteligencji. Na zapowiedziach wygląda to bardzo okazale, a jeśli chcecie sprawdzić możliwości Meta AI w praktyce to można to zrobić na dedykowanej stronie. Konieczne jest jednak wykorzystanie VPNa, bo obecnie dla użytkowników z Polski usługa nie działa.