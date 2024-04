GG szuka sposobu, by przyciągnąć do siebie nowych użytkowników. Komunikator, który kilkanaście lat temu był najpopularniejszą platformą do rozmów w Polsce stara się jak może, by zainteresować swoją ofertą – i to nie tylko Polaków. Czy tym razem się uda?

Niegdyś najpopularniejszy komunikator w Polsce, dziś jest raczej ciekawostką, wskrzeszaną co kilka lat i oferującą coraz więcej możliwości. W ten właśnie sposób, nowe szefostwo komunikatora chce zachęcić ludzi, by do niego powracali. I to nie tylko zwykłych użytkowników sieci. GG ma być świetnym wyborem dla firm i przedsiębiorców szukających niezawodnych rozwiązań. Wprowadzono nawet płatną wersję komunikatora oferującą dodatkowe możliwości - od braku reklam, po rozszerzenie galerii zdjęć, dłuższe przechowywanie przesłanych plików, rozmowy z GG Premium czy nielimitowane wysyłanie wiadomości do nieznajomych. Teraz do usługi dołącza jeszcze jedna funkcja. Tym razem wykorzystująca Sztuczną Inteligencję.

Zacznijmy od tego, że to nie pierwsza styczność komunikatora GG z AI. W zeszłym roku uruchomiony został AmiGGo – wirtualny asystent, z którego mogą korzystać posiadacze abonamentu Premium. AmiGGo odpowiada na pytania użytkowników - i to nie tylko w języku polskim. Na jakie konkretnie? Możecie przekonać się sami. Wystarczy napisać do niego na nr GG:100. AmiGGo można pytać między innymi o różne fakty z historii GG i możliwości komunikatora. Dzięki niemu można się dowiedzieć kilku interesujących ciekawostek. Warto jednak zaznaczyć, że AmiGGo dostępny jest wyłącznie dla użytkowników GG, którzy korzystają z wersji komunikatora GG Premium, a ta kosztuje obecnie 9,99 zł miesięcznie, 49,50 zł na pół roku lub 89 zł na rok z góry.

Asystent GG. AI wkracza do komunikatora. Co potrafi?

Komunikator GG od lat znany jest ze swoich statusów: "Pogadam", "Dostępny", "Zaraz wracam", "Nie przeszkadzać” i "Niewidoczny". Do tego grona dołącza jeszcze jeden "Asystent GG", i przyda się przede wszystkim firmom posiadającym konto Premium. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronach GG:

Instalując widżet czatu na swojej stronie www (okienko rozmowy z poziomu witryny firmowej czy osobistej), zyskujemy możliwość samemu odpowiadania na pytania klientów, ale w razie naszej nieobecności to nasz Asystent AI im odpowie 24h/7, bazując na unikalnej wiedzy, w jaką sami go zaopatrzyliśmy.

Niestety trzeba zaznaczyć, że sztuczna inteligencja w postaci Asystenta GG dostępna jest na ten moment wyłącznie w przeglądarkowej wersji komunikatora. Twórcy zapewniają jednak, że funkcja powinna pojawić się wkrótce w aplikacjach mobilnych i na komputery. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że Asystent GG kierowany jest przede wszystkim do firm, które chciałyby część obowiązków komunikacji z klientami przekazać sztucznej inteligencji.

By asystent był spersonalizowany i wiedział, co ma przekazywać użytkownikom, musi posiadać odpowiednią wiedzę. Z pomocą przychodzi wygodny formularz, dzięki któremu można wgrać do czatboty bazę wiedzy na zasadzie pojedynczych wątków tematycznych, mających postać pytań i odpowiedzi – osobno lub w ramach całego pliku danych. W ten sam sposób Asystent może być aktualizowany na bieżąco, co pozwoli zyskać mu dodatkową wiedzę o firmie i dokładniej odpowiadać na zadane przez klientów pytania.

To, co już teraz potrafią niektóre czatboty, można sprawdzić samemu rozmawiając z aGGa – wirtualnym asystentem GG, z którym można porozmawiać o komunikatorze GG.