Amazon się zamyka. Tu zakupów już nie zrobisz

Już jutro Amazon zamknie swój mobilny sklep z aplikacjami na Androida. Coś, co miało być największą konkurencją dla Google Play Store, po latach okazało się kiepskim pomysłem na biznes. Co dalej?

Sklep z aplikacjami Amazon Appstore for Android wystartował na początku 2011 roku jako alternatywa i konkurencja dla ówczesnego Android Market (znanego obecnie jako Google Play Store). Na początek – ok. 3800 aplikacji dostępnych dla klientów w Stanach Zjednoczonych, a z czasem także na innych rynkach. Najbardziej przyciągającą uwagę użytkowników smartfonów z Androidem była akcja "Free App of the Day”, gdzie każdego dnia można było odebrać za darmo płatną aplikację. Była też funkcja "Test Drive", umożliwiający testowanie aplikacji w przeglądarce za pomocą wirtualnego środowiska Android na serwerach Amazon z wykorzystaniem Adobe Flash.

Reklama

Źródło: Depositphotos

Dwa lata później Amazon wprowadził własną walutę – Amazon Coins – umożliwiającą zakup aplikacji oraz mikropłatności. Sklep dbał również o różne, innowacyjne funkcje przyciągające uwagę użytkowników. Amazon Appstore odniósł jednak umiarkowany sukces jako alternatywa dla Google Play, nie przebił dominacji amerykańskiego giganta. Promowany był jednak mocno na urządzeniach z logo Amazon, zwłaszcza po nieudanym debiucie smartfona Fire Phone. Był także integrowany z BlackBerry i – znacznie później – Windows, dzięki czemu użytkownicy tego systemu mogli instalować aplikacje Android na komputerach PC.

Amazon Appstore znika z Androida. Co dalej?

Pomimo wielu wyzwań, platforma odegrała ważną rolę w dywersyfikacji rynku aplikacji na Androida, m.in. oferując deweloperom 70% przychodu z sprzedaży i integracje z ekosystemem Amazon Na początku tego roku Amazon ogłosił jednak, że wraz z końcem wakacji zamyka dostęp do sklepu na urządzeniach z Androidem. Choć firma nie podała konkretnego powodu tej decyzji, można się domyślać, że chodzi o pieniądze i brak zainteresowania ze strony samych użytkowników smartfonów, dla których Google Play Store stał się głównym źródłem pobierania, czy kupowania gier i aplikacji na urządzenia mobilne.

Z dniem 20 sierpnia 2025 r. zaprzestaniemy obsługi sklepu Amazon Appstore dla urządzeń z systemem Android. Od 20 lutego 2025 r. deweloperzy nie będą już mieli możliwości przesyłania nowych aplikacji przeznaczonych na urządzenia z systemem Android. Jednak do 20 sierpnia 2025 r. będą mieli możliwość udostępniania aktualizacji swoich istniejących aplikacji dostępnych w sklepie Amazon Appstore dla urządzeń z systemem Android. W związku z tymi zmianami od dzisiaj klienci na rynku japońskim nie będą już mogli dokonywać żadnych zakupów w aplikacjach (IAP).

– mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie, który ogłoszony został w lutym tego roku.

Oficjalnie Amazon Appstore na urządzeniach z Androidem przestanie działać już jutro – 20 sierpnia. Choć firma dała użytkownikom i deweloperom możliwość aktualizowania i pobierania gier i aplikacji przez 6 miesięcy od dnia zapowiedzi wyłączenia sklepu, nie daje żadnej gwarancji, że pobrane na smartfony apki bedą działać poprawnie. Oznacza to jedno – ci, którzy do tej pory stawiali sklep Amazon będą musieli poszukać alternatywy, lub wrócić do korzystania z Google Play Store. Sklep zniknie całkowicie, a to oznacza, że nie będzie też dostępu do pobierania wcześniej zakupionych, czy przypisanych do kont produkcji. Jeśli użytkownik miał na swoim koncie punkty Amazon Coins, zostaną one zwrócone.

Warto jednak zaznaczyć, że sklep Amazon Appstore wciąż będzie dostępny dla użytkowników urządzeń Fire TV oraz Fire Tablet. Dla nich nic się nie zmienia, a twórcy wciąż mogą udostępniać nowe aplikacje i aktualizacje.