Klucze Google - jak włączyć nową opcję logowania na komputerze i smartfonie

Dziś rano pisaliśmy Wam o wielkiej nowości w sposobie logowania do usług Google w ramach rozwiązania Passkeys. Przy czym słowo „wielkiej” odnosi się przede wszystkim do skali wdrożenia, bo już wcześniej Apple udostępniło to rozwiązanie użytkownikom jego systemów. Nie oznacza to jeszcze końca logowania bez haseł, ale na pewno konkretny początek tego procesu.

Passkeys - co to takiego i na co mi to potrzebne?

O samym rozwiązaniu Passkeys, pisałem Wam szerzej w podlinkowanym wpisie. Po krótce, to nowy standard logowania FIDO do usług na komputerach i urządzeniach mobilnych, bez użycia haseł.

Oparte jest ono na kryptografii klucza publicznego, składającej się z klucza publicznego przechowywanego na serwerach sieciowych i klucza prywatnego, który nigdzie nie jest udostępniany, jedynie przechowywany na na naszych urządzeniach - komputerach, laptopach, tabletach czy smartfonach.

Dzięki Passkeys w niedalekiej przyszłości, będziemy mogli pozbyć się haseł i logować się bezpiecznie do usług i urządzeń przy wykorzystaniu danych biometrycznych - skan twarzy czy odcisk palca, czyli podobnie jak obecnie podczas płatności smartfonami. Na razie, w ramach rozwiązania Passkeys możemy logować się do usług i na urządzenia od Apple, Microsoft i Google, a więc najpopularniejszych dostawców na świecie. Z czasem taki sposób logowania bez haseł z pewnością pojawi się u mniejszych graczy.

Jak to wygląda w przypadku usług Google? Zobaczmy.

Logowanie bez haseł do Google - Jak zacząć?

Włączenie logowania bez haseł do usług Google, warto rozpocząć od przejrzenia i uporządkowania swoich ustawień bezpieczeństwa na koncie. Przede wszystkim możemy tu wylogować się ze wszystkich poprzednich, nieużywanych już od dawna sesji na różnych urządzeniach.



W moim przypadku było to kilkadziesiąt pozycji, swoje znajdziecie pod tym linkiem. W dalszej kolejności możemy zmienić hasło, jeśli wcześniej nie ustawialiście trudnego do złamania, ale i zapamiętania - teraz bez obaw możecie to uczynić pod tym linkiem.

Z uwagi na to, że logowanie bez haseł do usług Google zadziała Wam w Safari, Microsoft Edge czy Google Chrome, to w innych mniej popularnych przeglądarkach może się okazać to problematyczne - warto więc zostawić sobie logowanie za pomocą potwierdzeń od Google (link) lub numeru telefonu (link).

Osobiście, nie mogłem zalogować się do usług Google bez hasła w przeglądarce Arc Browser na iPhone, skorzystałem więc tu z opcji potwierdzeń od Google.

Logowanie bez haseł do Google - jak włączyć?

Aby aktywować logowanie bez haseł do usług Google, musimy odwiedzić ten link i włączyć opcję - Pomijaj hasło, gdy to możliwe.



W dalszej kolejności możemy przejść już do aktywacji logowania bez haseł pod tym linkiem i dodać tę opcję do wszystkich naszych urządzeń.



Logowanie bez haseł do Google na smartfonach z Android i iOS

Najlepiej zacząć od zapisania klucza na urządzeniu mobilnym. Proces ten jest taki sam, jeśli chodzi o smartfony czy tablety z Androidem i iOS na pokładzie.



Po uruchomieniu w przeglądarce na komputerze opcji - Utwórz klucz, wybieramy - Użyj innego urządzenia. Wówczas pojawi się nam na ekranie okno z kodem QR, które należy zwyczajnie zeskanować domyślnym aparatem na naszym urządzeniu mobilnym i zapisać później na nim ten klucz.



Logowanie bez haseł do Google na komputerze z Windows - bez pełnej usługi Windows Hello.

Zaczęliśmy od zapisania klucza na naszym urządzeniu mobilnym, bo będzie nam ono potrzebne do logowania bez hasła na komputerze z Windows 11 bez opcji skanowania twarzy czy odcisku palca w ramach usługi Windows Hello.



Proces jest taki sam jak przy dodawaniu klucza do urządzenia mobilnego, z tą różnicą, iż podczas logowania do usług Google na komputerze, skanujemy aparatem w smartfonie wyświetlony kod QR i wybieramy opcję - Zaloguj się używając klucza, który wcześniej zapisaliśmy na urządzeniu mobilnym.



Jeśli na tym komputerze mamy Windows Hello, ale tylko z logowaniem poprzez kod PIN, możemy też zapisać na nim swój klucz, aczkolwiek nie jest to tak bezpieczne jak skan twarzy czy odcisk palca.

Logowanie bez haseł do Google na komputerze z Windows - z pełną usługą Windows Hello

W przypadku, gdy mamy aktywowaną na komputerze usługę Windows Hello z logowaniem skanem twarzy lub odciskiem palca, dodawanie tego urządzenia i zapisanie na nim naszego klucza jest dużo prostsze.



Po wybraniu opcji - Utwórz klucz, klikamy od razu dalej i zapisujemy nowy klucz na komputerze.



Logowanie bez haseł do Google na komputerze z macOS

Natomiast najprościej to wygląda na komputerach z macOS na pokładzie, z uwagi na to, iż klucze te synchronizują się pomiędzy urządzeniami w ramach usługi iCloud.



Tak więc, gdy logujemy się na macOS do usług Google, a dodaliśmy wcześniej klucz do urządzenia z iOS, wystarczy potwierdzić jego użycie już bez konieczności dodatkowego skanowania kodu QR urządzeniem mobilnym.

