Fotografia

Obiektyw do kieszeni dla każdego? Oto on. Tę premierę trzeba sobie zanotować

Bartosz Gabiś
Obiektyw do kieszeni dla każdego? Oto on. Tę premierę trzeba sobie zanotować
Reklama

Japoński producent zgotował dzisiaj fanom fotografii bardzo miły dzień. Nie tylko zapowiedziano jasne 200mm dla pełnoklatkowców, ale znalazło się i miejsce dla rozszerzenia bieżącej generacji stałek APS-C. Najnowsza jest najmniejszą i najszerszą propozycją z całej paczki.

Sigma konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę jasnych stałek na matryce APS-C, a najnowszy obiektyw 12mm F1.4 DC to ruch, który trudno zignorować. To obecnie najszerszy obiektyw Sigmy z autofokusem i takim światłem dla bezlusterkowców APS-C, dostępny dla Sony E, Fujifilm X oraz Canon RF.

To cię zainteresuje Z tym obiektywem żaden szczegół ci nie ucieknie. Ta firma jest nie do zatrzymaniaTo może być najtrudniejsze wyzwanie każdego fana fotografii, ale nagroda jest wyjątkowa
Reklama

Obiektyw do kieszeni dla każdego, z tym każdy może spróbować czegoś nowego

Ważący 225 gramów i mierzący nieco ponad 69 mm długości, nowy obiektyw Sigma 12mm F1.4 jest najmniejszym i najlżejszym przedstawicielem serii DC Contemporary o takim świetle (pozostałe oferują ogniskowe: 16, 23, 30 i 56mm). Stanowi on ekwiwalent 18mm dla pełnej klatki (19mm Canon), więc zapewni obraz na tyle zniekształcony, aby móc zaproponować coś nowego dla wielu i zachwycić fanów architektury i przyrody. Jednak na tyle "normalny", żeby się wpasować w gusta wielu, niż tylko osób szukających czegoś zwariowanego.

Sigma

Na obiektyw zamontujemy filtry o średnicy 62 mm, co nie jest jakoś małą średnicą, ale też nie na tyle dużą, aby się stać uciążliwą podczas transportu takiego obiektywu. W prezencie za to każdy, kto się zdecyduje na 12mm, będzie miło zaskoczony, gdyż jest to pierwszy w tej linii model z uszczelnieniami przeciwpyłowymi i wilgoci. Jednakże najbardziej ekscytującą nowością jest manualny pierścień przysłony! Fani systemów Fuji w końcu otrzymają alternatywę dla wiele droższych rozwiązań Fujifilmu, zaś użytkownicy Sony E, będą się mogli przekonać, o co im chodzi. Natomiast w wersji Canon RF jego funkcję przejął programowalny ring.

Konstrukcja optyczna obejmuje 14 elementów w 12 grupach, w tym dwa szkła SLD i trzy soczewki asferyczne. Minimalna odległość ostrzenia to 17 cm, a autofokus działa sprawnie zarówno w foto, jak i wideo. Producent w swoich materiałach zapewnia, że to propozycja, która skradnie serca nie tylko dla pejzażystów i miłośników astrofotografii, lecz też dla vlogerów czy osób szukających szerokiego kąta do codziennego dokumentowania. Taka szerokości bardzo skutecznie utrzymuje balans pomiędzy kontekstem a głównym punktem fotografii lub wideo.

Czytaj dalej poniżej
Sigma

Tak samo jak obiektyw 200mm F2, który również dzisiaj zapowiedziano, tak i ten będzie miał premierę już niebawem, bo na początku września. Przy cenie 629 dolarów, powinniśmy się spodziewać czegoś w okolicach 2400 złotych.

 

Źródło: Sigma

Reklama

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Reklama
© Antyweb Sp. z o.o.