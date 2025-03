To może być najlepsza gra tego roku. I nie jest to GTA VI

Hideo Kojima odkrywa karty i prezentuje najnowszy zwiastun Death Stranding 2: On the Beach. Kontynuacja hitu z 2019 r. trafi do graczy już w te wakacje!

Death Stranding debiutował jako tytuł na wyłączność na PlayStation 4 w listopadzie 2019. W lipcu 2020 r. gra pojawiła się na PC, a w 2021 na PlayStation 5 w wersji reżyserskiej. Na to wydanie gracze PC musieli poczekać kolejny rok. W 2024 najnowsza produkcja Hideo Kojimy zadebiutowała na komputerach Mac z układami Apple Silicon oraz na iPhone'ach i iPadach, a pod koniec roku także na konsolach Xbox. Death Stranding Director's Cut zawiera m.in. usprawnienia graficzne dla konsol obecnej generacji, tryb fotograficzny, zawartość nawiązującą do serii gier HALF-LIFE oraz Cyberpunk 2077 studia CD Projekt Red.

Od dłuższego czasu ekipa z Kojima Productions pracuje nad kontynuacją gry, którą zapowiedziano w grudniu 2022 r. Death Stranding 2: On the Beach, bo tak nazywa się ta produkcja będzie bezpośrednią kontynuacją przygód Sama Portera w apokaliptycznym świecie połączonym siecią chiralną dzięki której odosobnione wcześniej regiony dawnych Stanów Zjednoczonych. Teraz, w ramach festiwalu SXSW 2025, Hideo Kojima prezentuje najnowszy zwiastun swojej najnowszej gry oraz oficjalnie potwierdza jej premierę!

Rozpocznij inspirującą misję nawiązywania kontaktów międzyludzkich poza UCA. Sam – z towarzyszami u boku – wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem. Dołącz do nich, gdy przemierzają świat nękani przez nieziemskich wrogów, przeszkody i dręczące pytanie: czy powinniśmy byli się połączyć?

– oficjalny opis nie zdradza wiele, ale nowy, 10-minutowy zwiastun podkręca atmosferę, prezentuje nowych (i starych) bohaterów oraz rzuca nieco więcej światła na to, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w kontynuacji, na którą czeka wielu. Nie da się ukryć, że 2025 r. zapowiada się dla graczy bardzo emocjonalnie. Za sobą mieliśmy już premiery kilku tytułów, które mogą powalczyć o statuetkę gry roku. A to dopiero kończymy pierwszy kwartał. Przed nami jeszcze GTA VI i oficjalna sprzedaż konsol Nintendo Switch 2. Czy Death Stranding 2: On the Beach będzie kolejnym kandydatem do gry roku? Przekonamy się już 26 czerwca 2025 roku, gdy gra trafi do sprzedaży – na początek wyłącznie na PS5. Premiery na innych platformach można spodziewać się kilka miesięcy później.

Death Stranding to wielkie uniwersum. Po grach czas na inne media

Warto też przypomnieć, że na fanów Death Stranding i Hideo Kojimy czeka więcej atrakcji. Gdy gra trafiła oficjalnie na sprzęty Xbox, przedstawiciele studia Kojima Productions potwierdzili, że uzyskali oni wszystkie prawa do marki, co oznacza, że Kojima i jego ekipa będzie miała możliwość rozszerzenia uniwersum o kolejne tytuły i platformy bez obaw o to, że PlayStation będzie w jakiś sposób je wstrzymywało. A trzeba przypomnieć, że w przygotowaniu jest już film kinowy, który ma być adaptacją pierwszej części Death Stranding. Pierwotnie informowano o tym, że za produkcją stoi studio Hammerstone. Później potwierdzono jednak, że w powstanie kinowej adaptacji zaangażowana jest ekipa z A24, która na swoim koncie ma kilka naprawdę mocnych tytułów. Jednak żadnych szczegółów związanych z tą współpracą nie znamy, a ostatnie oficjalne komunikaty przekazano pod koniec 2023 r.