Dodatkowe gigabajty miejsca na gry na Xboksie słono kosztują. Recenzja WD Black C50 1 TB

WD Black C50 1 TB do Xboksa to propozycja dla wszystkich, którzy potrzebują powiększyć pamięci swojej konsoli Xbox Series X|S. Oferuje ona wydajność porównywalną z wbudowanym dyskiem, wygodną instalację i pełne wsparcie Microsoftu. Cena może odstraszać, lecz jeśli macie dość ciągłego usuwania plików, ta inwestycja wydaje się uzasadniona (i jest właściwie jedyną możliwością). Dla fanów najnowszych, ważących nierzadko nawet więcej niż 100 GB produkcji to niemal niezbędny element wyposażenia konsoli.

Najważniejszą zaletą WD Black C50 jest oficjalna licencja Microsoftu. Oznacza to pełną zgodność z Xbox Series X|S, włącznie z funkcją Quick Resume. Karta występuje w wariantach 512 GB, 1 oraz 2 TB. Ceny mogą odstraszać bo dla wersji 1 i 2 TB wynoszą odpowiednio ok. 500 i 1000 zł. Dla porównania za ok. tysiąc złotych dziś możemy już kupić szybki dysk NVME o pojemności 4 TB…

Instalacja karty nie wymaga żadnych narzędzi. Wystarczy włożyć ją w gniazdo rozszerzeń z tyłu konsoli, a Xbox natychmiast rozpozna dodatkowe miejsce. W wersji 1 TB w praktyce do dyspozycji otrzymujemy 920 GB. Nie ma tutaj zatem skomplikowanej procedury. Nie trzeba modyfikować ustawień ani formatować dysku. Jest to spory atut okupiony brakiem kompatybilności z innymi urządzeniami. Karta działa wyłącznie w dedykowanym porcie Xbox Series X|S, więc nie wykorzystamy jej w komputerze czy konsoli innego producenta.

Wydajność stoi na poziomie porównywalnym z wbudowanym dyskiem konsoli. Oficjalne specyfikacje mówią o prędkościach rzędu 2400 MB/s odczytu, co w praktyce przekłada się na szybkie ładowanie gier i brak zauważalnych opóźnień. Różnica w porównaniu ze zintegrowaną pamięcią w tytułach AAA jest symboliczna i sprowadza się na ogół wręcz do 1-2 sekund. Najczęściej w praktyce nie da się jej zauważyć w ogóle.

Karta pozwala też przenosić gry między różnymi konsolami, bez żmudnego ponownego pobierania. Niewielkie wymiary (55,6 x 31,6 x 7,7 mm przy wadzie 25 g) sprawiają, że WD Black C50 można po prostu włożyć do kieszeni. W tym celu otrzymujemy zresztą plastikową zaślepkę, którą możemy nałożyć na metalowe złącze w trakcie transportu.

Karta jest też właściwie jedynym rozwiązaniem, aby rozszerzyć pamięć Xboksa przy zachowaniu wsparcia dla Xbox Velocity Architecture oraz idącym za tym bardzo użytecznym rozwiązaniem Quick Resume. Warto tu podkreślić, że dyski podłączane przez USB – niezależnie czy HDD czy SSD – nie pozwalają na instalację gier dedykowanych na najnowszą generację. W ten sposób uruchomimy jedynie tytuły kompatybilne wstecznie – przeznaczone na Xboksa One czy X360. Jedynym rozwiązaniem jest dedykowana karta.





Podsumowując, WD Black C50 1 TB do Xboksa to solidna propozycja dla wszystkich, którzy potrzebują prostego i szybkiego sposobu na powiększenie pamięci swojej konsoli Xbox Series X|S. Oferuje ona wydajność porównywalną z wbudowanym dyskiem, wygodną instalację i pełne wsparcie Microsoftu. Cena może odstraszać mniej zaangażowanych graczy, a brak kompatybilności z innymi urządzeniami to pewien kompromis. Trudno jednak mieć tutaj pretensje do WD – jest to po prostu rezultat strategii Microsoftu.

Jeżeli zatem dużo gracie na swojej konsoli i brakuje Wam przestrzeni, jest to właściwie jedyne sensowne rozwiązanie.