W taką bijatykę jeszcze nie grałeś. Teraz masz okazję i to za darmo!

Epic Games Store przyzwyczaił swoich użytkowników do cotygodniowych ofert, w ramach których udostępniane są darmowe gry. W ostatnim czasie gracze mieli okazję bezpłatnie zdobyć takie produkcje jak Football Manager 2024, który w nowym sezonie nie doczekał się kontynuacji, oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Wśród udostępnionych tytułów znalazły się również Bear and Breakfast, Empyrion – Galactic Survival oraz Outliver: Tribulation. Bez wydawania złotówki można było również zdobyć Invincible Presents: Atom Eve oraz Kardboard Kings. Prawdziwe szaleństwo przyniosły zeszłoroczne święta, które obfitowały w naprawdę mocne tytuły, i to rozdawane codziennie, więc ci, którzy je przegapili, mają czego żałować.

W 2025 roku gracze mogli już zdobyć kilka interesujących tytułów, takich jak Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery czy Undying. W ofercie znalazły się także Beyond Blue oraz HUMANKIND. Luty przyniósł wyjątkową niespodziankę – F1 Manager 2024 dostępny całkowicie za darmo. To idealna propozycja dla miłośników szybkich samochodów i zarządzania, umożliwiająca wcielenie się w rolę menadżera zespołu wyścigowego i poznanie realiów jego pracy.

Dla fanów Apex Legends przygotowano coś specjalnego – zestaw odblokowujący legendę Lobę wraz z epicką skórką "Silny Prąd". Loba, teleportująca się złodziejka, dysponuje unikalnymi umiejętnościami: "Najlepszy przyjaciel włamywacza" (umożliwiający teleportację), "Oko do błyskotek" (podświetlanie łupów przez ściany) oraz "Czarnorynkowy butik" (przenośne urządzenie pozwalające na teleportowanie pobliskich przedmiotów bezpośrednio do ekwipunku).

Epic Games rozpieszcza graczy. Co w tym tygodniu dostaniecie za darmo?

W zeszłym tygodniu w katalogu darmowych gier znalazła się nietypowa produkcja. Mages of Mystralia, bo właśnie o tym tytule mowa, to gra z 2017 r. od studia Borealys Games. W tajemniczym królestwie Mystralii, spryt i inteligencja są kluczem do przetrwania. Gracze staną przed wyzwaniami, które wymagają nie tyle siły fizycznej, co umysłowej. Czekają na nich niebezpieczne stworzenia, zdradliwe tereny i skomplikowane zagadki, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych mędrców. Dodatkowo, na każdym kroku czyhają pułapki zastawione przez wrogów.

W tym tygodniu też coś nietypowego. A jest to Them's Fightin' Herds – gra stworzona przez studio Mane6. To dwuwymiarowa bijatyka, w które gracze wcielają się w.... zwięrzęta przedstawione w bardzo oryginalny sposób. A to za sprawą współpracy z Lauren Faust, którą fani kreskówek mogą znać jako twórczynię serii My Little Pony: Friendship Is Magic. Artystka zaprojektowała bohaterów Them's Fightin' Herds w swoim charakterystycznym stylu.

Them's Fightin' Herds” jest 2-wymiarową bijatyką z uroczymi zwierzętami w rolach głównych. Ale pod tą słodką i milusią powierzchnią czai się prawdziwa naparzanka. Pojedynki rozgrywają się w trybie lokalnym lub online z funkcją kodu sieciowego opartego na wycofywaniu. Usprawniona mechanika potyczek, wraz z dostępnością i głębią gry, tworzą solidny system walki, idealny dla nowicjuszy jak i weteranów!

Them's Fightin' Herds w Epic Games Store dostępne jest za darmo do czwartku, 13 marca.