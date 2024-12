To LEGO zachwyca jak żadne inne. Fani szybkich samochodów będą się o nie bić!

LEGO prezentuje najnowszy zestaw Technic dla fanów szybkich samochodów. Oracle Red Bull Racing RB20 do sklepów wjedzie na początku marca przyszłego roku. W tym samym czasie co zaprezentowane kilka tygodni temu czerwone Ferrari SF-24.

Pod koniec listopada LEGO zaprezentowało cały szereg zestawów nawiązujących do szybkich samochodów Formuły 1. Choć w przeważającej większości są to zestawy dla nieco młodszych fanów wyścigów, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wśród zaprezentowanych samochodów pojawiły się m.in. wyścigowy Ferrari SF-24 i wyścigowy Oracle Red Bull Racing RB20, które powstają w ramach serii LEGO Speed Champions przeznaczonej dla osób powyżej 10 roku życia. Oba bolidy doczekają się również bardziej rozbudowanych i zaawansowanych wersji w ramach LEGO Technic. Zestawy z tej serii zawierają specjalne elementy konstrukcyjne, takie jak przekładnie, koła zębate, amortyzatory czy silniki, które pozwalają na budowanie bardziej realistycznych i interaktywnych modeli. LEGO Technic często inspirowane są sportami motorowymi, a kilka miesięcy temu recenzowaliśmy dla was samochód McLaren P1, który do sprzedaży trafił w sierpniu i który miałem możliwość złożyć.

Oracle Red Bull Racing RB20 z klocków LEGO. Taki zestaw to prawdziwa gratka dla fanów szybkich samochodów

Teraz LEGO prezentuje jeden ze swoich najnowszych zestawów Technic – i będzie to bolid Oracle Red Bull Racing RB20. Składająca się z 1639 elementów konstrukcja pozwoli odtworzyć realistyczny model samochodu w skali 1:8 z charakterystycznym malowaniem, oponami z nadrukiem i funkcjami, które przybliżą jego działanie:

Skieruj samochód na miejsce startowe za pomocą pokrętła na dachu lub kierownicy w kokpicie, a następnie sprawdź zawieszenie z przodu i z tyłu bolidu. Podziwiaj dwubiegową skrzynię biegów i mechanizm różnicowy, a następnie zdejmij pokrywę silnika, aby zobaczyć silnik V6 z ruchomymi tłokami. Wyreguluj spojler imitujący system DRS, a potem ustaw swój model na półce, żeby pokazać swoją pasję do Formuły 1.

Złożony samochód ma 14 cm wysokości, 63 cm długości i 24 cm szerokości. Bolid F1 Oracle Red Bull Racing RB20 z klocków LEGO dostępny jest już w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 999,99 zł. Jego premiera zaplanowana jest na 1 marca 2025 r. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.

Bolid F1 Ferrari SF-24. Zestawów LEGO F1 nigdy za wiele

Przy okazji warto przypomnieć, że LEGO kilkanaście dni temu oficjalnie zaprezentowało jeszcze jeden zestaw Technic, który przypadnie do gustu fanom szybkich samochodów i wyścigów F1. To czerwone Ferrari SF-24 składa się z 1361 elementów i skierowane jest przede wszystkim do dorosłych fanów klocków.

Rozwijaj nowe umiejętności inżynieryjne, budując szczegóły, takie jak układ kierowniczy, dwubiegowa skrzynia biegów i opony z nadrukiem. Wjedź do strefy DRS, regulując spojler w górę i w dół, a następnie zdejmij pokrywę silnika, aby podziwiać silnik V6 z obrotowym układem MGU-H. Wyobraź sobie dreszczyk emocji podczas ostatniego okrążenia, a potem ustaw swój model na półce i pokaż światu swoją miłość do F1.

Model po złożeniu ma 13 cm wysokości, 61 cm długości i 24 cm szerokości. Podobnie jak w przypadku Oracle Red Bull Racing RB20, Bolid F1 Ferrari SF-24 z klocków LEGO dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 999,99 zł, a jego premiera zaplanowana jest na 1 marca przyszłego roku. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.