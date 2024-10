Grałem w LEGO Horizon Adventures. To może być najciekawszy tytuł LEGO od lat

LEGO Horizon Adventures ma szansę być jedną z lepszych gier przeniesionych do klockowego świata. To śmiałe stwierdzenie, ale wystarczyło kilkanaście minut z padem, by dostrzec w niej prawdziwy urok.

Dołącz do łowczyni maszyn Aloy, która prowadzi barwną grupę bohaterów w misji ocalenia świata i poznania tajemnic swojej przeszłości. Zanurz się w przygodę bez granic, buduj świat gry wedle upodobań i tocz emocjonujące walki samodzielnie lub ze znajomymi. To cię zainteresuje Polacy tworzą futurystyczny horror. Cronos: The New Dawn na pierwszym zwiastunieJeśli nie Super Mario Jamboree, to co? Oto najlepsze gry z hydraulikiem

– brzmi oficjalny opis gry, której chyba nikt się nie spodziewał. Horizon jest hitem PlayStation, a połączenie z LEGO pozwoli dotrzeć marce do nowych odbiorców. Nie jest to jednak pierwsze takie partnerstwo, gdyż w 2022 r. do sklepów trafił Żyraf zbudowany z klocków. Teraz przyjdzie nam poznać świat Horizon w zupełnie nowy sposób, podany w klasycznym już towarzystwie żartów, gagów i zabawnych sytuacji znanych z szeregu innych gier LEGO.

Kilka dni temu miałem możliwość sprawdzić, jak LEGO Horizon Adventures sprawdza się w boju, grając przez pierwszych kilkadziesiąt minut. Mamy tu do czynienia z nową przygodą Aloy, którą poznaliśmy w Horizon: Zero Dawn. Dzielna bohaterka szuka odpowiedzi na nurtujące ją pytanie: skąd pochodzi i jaka czeka ją przyszłość. W trakcie tej podróży musi poradzić sobie z grupą czcicieli Słońca, a także odkryć pradawne tajemnice, a jej osobiste poszukiwanie zmienia się w epicką bitwę o ocalenie świata. Wszystko podane w humorystyczny i typowy dla gier LEGO sposób.

Źródło: PlayStation

Gra podzielona jest na różne misje, a pierwsze zadania uczą mechanik panujących w świecie gry, które zostały przeniesione z dużych gier Horizon. Centralny hub, wioska Serce Matki, czeka na rozbudowę, odkrywanie sekretów i zapełnienie przez nowych mieszkańców, których Aloy napotka na swojej drodze. Nie zabraknie też skarbów do odkrycia, monetek do zdobycia i przeciwników do pokonania – nie tylko czcicieli słońca, ale przede wszystkim maszyny. Zdobyte doświadczenie, artefakty i monety można wykorzystać np. do kupowania ulepszeń dla bohaterów, nowych strojów, czy dodatkowych umiejętności.

LEGO Horizon Adventures. Premiera już 14 listopada

Już teraz można powiedzieć, że zabawa z LEGO Horizon Adventures nie jest wyłącznie dla najmłodszych. Starsi fani serii również znajdą coś dla siebie – zarówno w rozgrywce w pojedynkę, jak i w kanapowym i sieciowym trybie kooperacji. Warto jednak zaznaczyć, że zabawa online może odbywać się wyłącznie w ramach jednej platformy. Gracze wybierający wersję na PS5 nie zagrają z tymi, którzy wybrali PC lub Nintendo Switch.

Źródło: PlayStation

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już za kilka tygodni. LEGO Horizon Adventures na sklepowych półkach pojawi się 14 listopada. Co najważniejsze, gra nie jest tytułem na wyłączność na PS5. W klockowe przygody Aloy zagracie również na PC i... Nintendo Switch! Gracze Xbox niestety muszą obejść się smakiem, jednak niewykluczone, że kiedyś w przyszłości i oni będą mogli przenieść się do świata Horizon stworzonego z klocków LEGO. Gra, w zależności od platformy, kosztuje ok. 300 zł (na PS5 to 299 zł, wydanie pudełkowe na Nintendo Switch to 289 zł, a na Steam również 299 zł).