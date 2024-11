Fani będą wniebowzięci. Cała seria nowych zestawów LEGO!

Na początku roku na półki sklepowe trafią zestawy LEGO inspirowane światem F1 i będzie to nie lada gratka dla wszystkich entuzjastów! Po raz pierwszy w historii LEGO odtworzyło wszystkie dziesięć zespołów F1, dając nam, fanom, szansę zbudowania swoich ulubionych bolidów w ramach serii LEGO Speed Champions. Każdy zestaw będzie dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, oddając charakter prawdziwych maszyn - zapowiada producent.

Zestawy LEGO F1 na 2025 rok

Dla najmłodszych fanów wyścigów przygotowano zestawy LEGO DUPLO Town F1 Team. Maluchy będą mogły zbudować tory, podium, a nawet dwa zespoły wyścigowe z samochodami i kierowcami. Zestaw ten pozwoli na dowolne modyfikacje i dostosowanie barw bolidów do ulubionego zespołu F1. Dostępna będzie też seria LEGO City F1, która przeniesie starszych konstruktorów w sam środek akcji. Zestawy pozwolą na zbudowanie realistycznych scen z wyścigów, takich jak transport bolidów, naprawy w garażu i emocjonujące pit-stopy.

Kolekcjonerzy z pewnością ucieszą się z miniaturowych wersji wszystkich dziesięciu zespołów F1, dostępnych w serii LEGO Collectibles. Współpraca LEGO i Formuły 1 to nie tylko nowe zestawy. W 2025 roku fani będą mogli uczestniczyć w interaktywnych strefach podczas weekendów Grand Prix oraz w aktywnościach "Build the Thrill". Nowa linia zestawów LEGO i Formuły 1 to gratka dla wszystkich fanów obu marek. To połączenie kreatywności, innowacji i pasji do wyścigów, które zapewni godziny ekscytującej zabawy.

Pełna lista nowych zestawów LEGO F1

LEGO DUPLO:

LEGO DUPLO Town F1 Team Samochody wyścigowe i kierowcy

Wiek: 2+ lat

Klocki: 70

Nr produktu: 10445

Wymiary: Zestaw ma ponad 16 cm wysokości, 38 cm szerokości i 6 cm głębokości.

Dostępne: 1 stycznia 2025 r.

LEGO City:

LEGO City F1 Williams Racing i Haas F1 Samochody wyścigowe

Wiek: 4+ lat

Klocki: 92

Nr produktu: 60464

Wymiary: Zestaw ma ponad 3 cm wysokości, 11 cm długości i 5 cm szerokości.

Dostępne: 1 stycznia 2025 r.

LEGO City F1 Pas startowy z samochodami wyścigowymi VCARB i Sauber

Wiek: 6+ lat

Klocki: 313

Nr produktu: 60474

Wymiary: Zestaw ma ponad 3 cm wysokości, 14 cm długości i 5 cm szerokości.

Dostępne: 1 stycznia 2025 r.

LEGO City F1 Kierowca z samochodem wyścigowym McLaren

Wiek: 6+ lat

Klocki: 86

Nr produktu: 60442

Wymiary: Zestaw ma ponad 3 cm wysokości, 14 cm długości i 5 cm szerokości.

Dostępne: 1 stycznia 2025 r.

LEGO City F1 Pit Stop i załoga z bolidem Ferrari

Wiek: 6+ lat

Klocki: 322

Nr produktu: 60443

Wymiary: Zestaw ma ponad 8 cm wysokości, 14 cm długości i 5 cm szerokości.

Dostępne: 1 stycznia 2025 r.

LEGO City F1 Garaż oraz samochody Mercedes-AMG i Alpine

Wiek: od 7 lat

Klocki: 678

Nr produktu: 60444

Wymiary: Zestaw ma ponad 7 cm wysokości, 46 cm długości i 17 cm szerokości.

Dostępność: 1 stycznia 2025 r.

LEGO City F1 Ciężarówka z bolidami F1 RB20 i AMR24

Wiek: 8+ lat

Klocki: 1,086

Nr produktu: 60445

Wymiary: Zestaw ma 9 cm wysokości, 44 cm długości i 7 cm szerokości.

Dostępne: 1 stycznia 2025 r.

LEGO Speed Champions:

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy Ferrari SF-24 F1

Wiek: 10+ lat

Ilość elementów: 275

Nr produktu: 77242

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości.

Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy F1 Oracle Red Bull Racing RB20

Wiek: 18+ lat

Ilość elementów: 251

Nr produktu: 77243

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości.

Przedsprzedaż: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy F1 Mercedes-AMG PETRONAS W15

Wiek: 10+ lat

Klocki: 267

Nr produktu: 77244

Wymiary: Zestaw ma ponad 2 cm wysokości, 20 cm długości i 8 cm szerokości.

Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy Aston Martin Aramco F1® AMR24

Wiek: 10+ lat

Klocki: 269

Nr produktu: 77245

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości.

Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy F1 Visa Cash App VCARB 01

Wiek: 18+ lat

Ilość elementów: 248

Nr produktu: 77246

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 8 cm szerokości.

Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy KICK Sauber F1® Team C44

Wiek: 10+ lat

Ilość elementów: 259

Nr produktu: 77247

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości.

Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy BWT Alpine F1® Team A524

Wiek: 10+ lat

Klocki: 258

Nr produktu: 77248

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości.

Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy Williams Racing FW46 F1

Wiek: 10+ lat

Klocki: 263

Nr produktu: 77249

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 8 cm szerokości.

Przedsprzedaż: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions MoneyGram Samochód wyścigowy Haas F1® Team VF-24

Wiek: 10+ lat

Klocki: 242

Nr produktu: 77250

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości.

Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy zespołu McLaren MCL38 F1

Wiek: 10+ lat

Klocki: 269

Nr produktu: 77251

Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości.

Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r.

Dostępność: 1 marca 2025 r.

LEGO Collectibles:

LEGO F1 Kolekcjonerskie samochody wyścigowe