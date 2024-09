LEGO sposobem na jesień. Te zestawy przywrócą łąkę w twoim domu

Każda pora roku ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Jednak mam wrażenie, że żadne przejście nie budzi tak wiele emocji jak to, które już się zapowiada za oknami. Koniec lata widać, po prostu nie da się ukryć tego, że liście tracą blask, a powietrze ma inny smak. Chciałoby się coś z tym zrobić, lecz niestety, nie ma mocnych na pory roku. Całe szczęście, wsparcie można znaleźć w raczej nieoczekiwanym miejscu. Duński producent znanych na całym świecie kloców, przychodzi z pomocą.

Daj się oczarować!

To już wybrzmiało nie jeden raz. Dajmy się temu ponieść ponownie: LEGO nie są tylko dla dzieci! Zaś wyobraźnia ma wiele wymiarów. Dla jednych będzie to niezmierzone pole możliwości mieszania przeróżnych elementów klocków z różnych zestawów. Dla innych LEGO będzie synonimem harmonii gdy z pietyzmem dokładają kolejną część modelu. Z kolei z kwiatami udało się osiągnąć balans pomiędzy tymi dwoma światami. Najpierw kawałek po kawałku, życie dostaje łodyga, aby z czasem nabrać barw i mocy przy pomocy kolorowych płatków. Z tego powodu wrzesień wydaje się idealną porą, aby rozpocząć przygodę z roślinami LEGO. Czujemy trochę lata, ale też chłodniejszy wiatr, pcha nas ku zaciszu domowemu, zachęcając do wyciszenia.

LEGO

Orchidea

Chwila gdy szukamy miejsca dla siebie, to moment, który należy pielęgnować. W zasadzie dokładnie tak samo jak trzeba dbać o kwiaty i też tak samo z dużym wyczuciem. Czasem jest o to łatwiej, innym razem trudniej, mimo silnego pragnienia podążania za własnym sercem. Każdy, kto nie może się poświęcić dla żywych roślin, ale docenia ich delikatne piękno, odnajdzie radość w orchidei. Ten zestaw 322 elementów zapewni radość z łączenia kolejnych klocków i oczaruje swoją elegancją. Harmonia różowych kwiatów, pięknie kontrastuje ze stabilnością błękitu doniczki. Całość ożywia soczysta zieleń liści, do złudzenia przypominających te prawdziwe.

Pory roku i człowiek mają czarujący wspólny mianownik. Najpierw nieśmiało zaczynają dawać sygnał o swoim istnieniu, aby chwila po chwili, czasami z większą werwą, innym razem powściągliwie rozkwitają. Gdy za oknami zieleń przemienia się w coraz cieplejsze barwy, warto poszukać momentu dla siebie przy chryzantemie. Jest to zaledwie 278 elementów, które odmienimy i stworzymy z nich elegancką doniczkę i kwiaty, których płatki można otwierać, decydując o etapie życia kwiatu. Od pączka po pełen rozkwit.

Chryzantema

LEGO

Jednak gdy chcemy sobie pozwolić na odrobinę swobody, jednocześnie przedłużając nasze chwile ze słonecznymi dniami. Warto się zwrócić ku LEGO Słonecznikom. Te skromnie wykonane modele, doskonale się wpasowują w każdy zakamarek domu lub mieszkania. Dzięki nienachalnej konstrukcji idealnie się nadają do ukrycia w takim miejscy, do którego się zagląda rzadziej lub wręcz przeciwnie! Idealnie się sprawdzą na dzień dobry w jakimś małym wazoniku w przedpokoju.

Bukiety

Po pierwszych pozycjach może się nasunąć myśl, że jestem fanem roślin doniczkowych iiii nie zamierzam się z tą opinią nie zgadzać! Szczególnie podczas pracy z domu, obecność roślin, ich kojący spokój i życiodajna zieleń, przyjemnie otula i aż chce się pracować.

Z tym że to wciąż jest element nierozerwalnie związany z domową przestrzenią. Żeby tchnąć prawdziwego, dzikiego ducha łąki, trzeba wyjść z domu i przynieść ze sobą nazrywanych roślin. Z nich powstaną bukiety jak żadne inne. Wychodzą też czasami pasażerowie na gapę, więc jeżeli komuś robaki nie są miłe, idealnym rozwiązaniem będzie LEGO.

Do wyboru są dwa bukiety. Jeden to już klasyk, jeden z pierwszych serii Botanical, który się nazywa po prostu "Bukiet Kwiatów". Podczas składania tego zestawu liczącego 375 elementów, jest coś bardzo specjalnego. Przygotowania zaczynają się od łodyżek, które odkładane na bok, krok po krok otwierają tajemnice pojedynczych kwiatów. Do tego instrukcja, uchyla rąbka tajemnicy z zaplecza i rzuca ciekawostkami o wybranych klockach. Na przykład płatki różane, nigdy się nie pojawiły w tym kolorze, a są one niczym innym jak... Maską samochodu.

LEGO

Do tego zestawu dołączył "Bukiet z Polnych Kwiatów", zawierający tyle samo części, lecz otwierający pole do popisu! W parze z poprzednim zestawem kwiatów można tworzyć przeróżne kompilacje, dostosowując je do humoru, dnia czy okazji. Eksperymentować można z długością łodyżek, a nawet po prostu ich brakiem! Połączenie tych dwóch bukietów to kwintesencja LEGO, bo chociaż są mieszane całe modele to czy nie o to chodzi w tych klockach? O puszczenie wodzów fantazji?

Ta seria wciąż się rozrasta

Kolekcja Botanical pięknie rośnie już od kilku lat. Korzenie ma podobno w siedzibie firmy, w której jedna z pracownic sama składała kwiaty z dostępnych części i roznosiła, bo biurze. Dzisiaj każdy może kupić specjalnie przygotowane modele i cieszyć się nimi we własnym domu. Najlepsze jest to, że wciąż się rozrasta i zapuszcza pędy również w innych kolekcjach i porach roku. Bukiety są już dostępne na przykład w wersji magicznego świata Harry'ego Pottera. Warto samemu poodkrywać, gdzie jeszcze się ukryły!