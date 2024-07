LEGO Fortnite dostępny jest już dla wszystkich graczy - bez względu na platformę, czy usługę w chmurze - to zupełnie nowe doświadczenie, które może nieco przypominać to, z czym mamy do czynienia w Minecrafcie. Przed grą w LEGO Fortnite po raz pierwszy należy stworzyć nowy świat lub wejść do świata stworzonego przez innego gracza. Następnie wyświetlone zostaną opcje, które umożliwią ustawienie zasad panujących w grze. Najważniejszą decyzją jest wybór trybu. Gracze mogą skorzystać z domyślnego trybu Przetrwania, w którym trzeba stawić czoła przeciwnościom losu.

Źródło: Depositphotos

Zbieranie i wytwarzanie zasobów potrzebnych do budowania wszelakich konstrukcji i walka z potężnymi wrogami podczas zwiedzania świata to dopiero początek! Gracze, którzy nie chcą ograniczeń i chcą skupić się na własnych doświadczeniach mogą wybrać tryb Piaskownicy, gdzie można przywoływać konstrukcje i przedmioty bez konieczności szukania zasobów.Jak zacząć grać? Po uruchomieniu gry Fortnite, wystarczy zajrzeć do zakładki Odkryj. Spośród wszystkich atrakcji, wybrać należy LEGO Fortnite, które znajduje się w sekcji "Stworzone przez Epic". Co ważne, do rozgrywki nie jest potrzebne już dodatkowe pobieranie danych i zabawę można rozpocząć natychmiast po wybraniu tego trybu.

Tryb LEGO Fortnite cieszy się sporą popularnością, jednak fani obu marek wyczekiwali jeszcze czegoś – zestawów inspirowanych hitową produkcją. I właśnie się doczekali. Duński gigant na rynku zabawek zaprezentował właśnie pierwsze modele inspirowane Fortnite. Co o nich wiemy i ile kosztują?

LEGO Fortnite oficjalnie! Oto pierwsze zestawy

Już w październiku na półkach sklepowych zadebiutują cztery pierwsze zestawy z serii LEGO Fornite, które przypadną do gustu wszystkim fanom strzelanki Epic Games.

LEGO Durr Burgerownia

Zacznijmy od najmniejszego zestawu. Składający się ze 193 elementów Durr Burgerownia to zbudowana z klocków kultowa już maskotka restauracji ze świata Fortnite. Zbudowany model ma 11 cm wysokości, 8 cm szerokości i 9 cm głębokości.

Po zbudowaniu model stanie się kolekcjonerskim eksponatem, który dzieci mogą z dumą prezentować w swojej sypialni lub pokoju gier. To świetny prezent dla dzieci, które kochają gry i fanów Fortnite w każdym wieku. Z pewnością stanie się cennym elementem wystroju w stylu LEGO, który będzie cieszyć oko w każdym pomieszczeniu.

Zestaw LEGO Durr Burgerownia pojawi się w sklepach 1 października, a w oficjalnym sklepie LEGO jego cena to 64,99 zł. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.

LEGO Lama Zaopatrzeniowa

Jedna z "twarzy" Fortnite'a. Lama Zaopatrzeniowa z LEGO składa się z 691 elementów i mierzy 24 cm wysokości, 8 cm szerokości i 16 cm głębokości.

Zabawne detale inspirują do kreatywnej zabawy. Lama ma ruchomą głowę i otwierany pyszczek, a także siodło i mnóstwo fajnego wyposażenia. Obejmuje to przysysak, sok Siorb, surowy rubin, plecak, amulet na szczęście, Kleposok i dynamit. Te przedmioty, wzorowane na niesamowitych przedmiotach z LEGO Fortnite, zachęcają dzieci do odtwarzania ulubionych momentów z gier poza ekranem.

Zestaw Lama Zaopatrzeniowa pojawi się w sklepach 1 października, a w oficjalnym sklepie LEGO jego cena to 174,99 zł. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.

LEGO Skórkościec

Mierząca 36 cm wysokości figurka Skórkośćca składa się z 1414 elementów. Banan do zbudowania z klocków LEGO z pewnością zachwyci miłośników gier i fanów Fortnite, tym bardziej, że ma tabliczkę i podstawkę do ekspozycji, dzięki czemu można z dumą ustawić ją w pokoju gier, sypialni lub w biurze.

Fani gry Fortnite mogą teraz przeżywać przygody poza ekranem, składając zbudowaną z klocków wersję Skórkośćca, który jest w połowie bananem, a w połowie szkieletem. Będą zachwyceni ruchomymi rękami i nadgarstkami postaci, a także fajnymi akcesoriami, w tym kilofem i plecakiem z bananami.

Zestaw LEGO Skórkościec pojawi się w sklepach 1 października, a w oficjalnym sklepie LEGO jego cena to 439,99 zł. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.

LEGO Bus Bojowy

Na koniec prawdziwa gratka dla fanów – Bus Bojowy w całej okazałości. Składający się z zaledwie 954 elementów mierzy 28 cm wysokości, 28 cm długości i 13 cm szerokości. W zestawie, oprócz kultowego już busa, znajduje się 9 minifigurek: Bojownik Batalionu, Przygodowy Skórek, Bombowe Barwy, Dowódczyni Drużyny Przytulanek, Skrytobójczyni Sześcianu, Elitarny Intruz, Dryf, Miauśniak i Kruk.

Fani przeniosą się do ekscytującego świata LEGO Fortnite, budując busa z obracającymi się kołami i zdejmowanym dachem oraz rozpoznawalnym balonem na ogrzane powietrze. Ale to dopiero początek! Gdy autobus będzie już gotowy, z radością odkryją kultowe akcesoria, takie jak sok Siorb, przysysak, kilof i Kleposok, a także dziewięć minifigurek w kultowych strojach z gry Fortnite. Minifigurki można umieścić w busie i bawić się w odgrywanie ról.

Zestaw LEGO Bus Bojowy pojawi się w sklepach 1 października, a w oficjalnym sklepie LEGO jego cena to 439,99 zł. Warto jednak śledzić inne sklepy, które często oferują zestawy LEGO w nieco niższych cenach.