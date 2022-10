Microsoft Office znika... ale tak nie do końca

Gigant z Redmond podzielił się ciekawą i dość zaskakującą informacją dotyczącą Office'a. Nadszedł bowiem koniec pakietu aplikacji biurowych... jednak wcale to nie oznacza, że Word, Excel, PowerPoint i pozostałe programy z tego zestawu znikną z naszych komputerów.

Microsoft Office zmienia bowiem nazwę na Microsoft 365. Jest to zatem ogłoszenie, które tylko na pierwszy rzut oka wydaje się znaczące - w istocie jest to zmiana czysto kosmetyczna, której użytkownicy w większym stopniu nie odczują.

Źródło: Depositphotos

Nowa nazwa, nowe logo, te same funkcje

W ciągu najbliższych kilku miesięcy witryna Office.com, aplikacja mobilna Microsoft Office i aplikacja pakietu Office na pecetach z systemem Windows przyjmą nazwę Microsoft 365 oraz dostaną delikatnie odświeżony design i nowe ikony.

Czy to cokolwiek zmienia w użytkowaniu? Główną zmianą jest tylko sposób płacenia - Microsoft 365 jest bowiem usługą miesięcznej subskrypcji, kiedy pakiet Office był jednorazowym zakupem. Ma to jednak swoje plusy i minusy, bowiem osoby subskrybujące Microsoft 365 będą miały dostęp do wszystkich najnowszych aktualizacji i zmian, kiedy posiadacze Office’a muszą za każdą nowość płacić osobno. Która wersja jest bardziej opłacalna? Ciężko stwierdzić, jednak nowi użytkownicy nie będą mieli zwyczajnie opcji wyboru.

Źródło: Microsoft

Mimo wszystko, jest to koniec pewnej ery

Chociaż w praktyce jest to niewielka i mimo wszystko dość naturalna zmiana, to trzeba przyznać, że to koniec pewnej ery. Microsoft Office zadebiutował w 1990 roku i okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę dla firmy założonej przez Billa Gatesa. Niektórzy kochali, niektórym śniły się koszmary z Excelem w roli głównej po nocach, a jeszcze inny wyrywali sobie włosy z głowy spędzając godziny w PowerPoint. Po ponad trzech dekadach, sława Office’a dobiega końca.

Źródło, obrazek wyróżniający: Microsoft