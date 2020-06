Powiadomienia w iOS od zawsze były zacofane…

Użytkownicy pierwszych modeli iPhone’a oraz iOS-a doskonale pamiętają problematyczne powiadomienia. Plakietki z zaległymi powiadomieniami na ikonach aplikacji nie mówiły praktycznie nic, a w większości aplikacje nawet nie informowały wprost, jakie nieprzeczytane informacje na nas czekają. Brak zunifikowanego miejsca na przychodzące wiadomości, nieodebrane połączenia i zaległe e-maile był nad wyraz odczuwalny, dlatego gdy iOS 5 przyniósł nowy rodzaj notyfikacji oraz centrum powiadomień posiadacze sprzętów od Apple odetchnęli z ulgą. Niestety, chyba trzeba było nabrać wtedy sporo powietrza, bo od 2011 roku niewiele się tutaj zmieniło.

Czytaj też: Na jakie urządzenia trafi iOS 14 i jakie nowości przyniesie?

Aktualizowane i szlifowany był oczywiście wygląd powiadomień, a także rozszerzono ustawienia pozwalające dostosować rodzaj wyświetlanych notyfikacji. Oprócz grupowania użytkownicy iOS-a i iPadOS nie dysponują jednak żadnymi dodatkowymi możliwościami zapanowania nad powiadomieniami. W międzyczasie Google wielokrotnie próbowało rozszerzyć te opcje i trzeba przyznać, że wiele z tych eksperymentów należało wyrzucić do kosza. Niektóre ich pomysły mogą jednak okazać się strzałami w dziesiątkę. Te wprowadzone w becie Android 11 prezentują się naprawdę udanie.

Android 11 to świetne nowości dla powiadomień

Po pierwsze, Googlerzy postanowili (na-resz-cie) oprzeć system powiadomień dla komunikatorów o sprawdzony i uwielbiany mechanizm dymków. Ten wynalazek Facebooka zrobił furorę, ale mało kto do tej pory wprowadził ich odpowiednik Google uczyniło to w aplikacji telefonu (świetne rozwiązanie), a teraz idzie o krok naprzód, bo w dymkach będą wyświetlane interfejsy wszystkich aplikacji służących do wymiany wiadomości. Jest to wygodne, użyteczne i wręcz przyjemne, więc decyzja wygląda na trafioną.

Zobacz też: iOS 13.6 przyniesie ciekawe nowości dla iPhone’a

Chciałoby się poświęcić odpowiednikowi tej funkcji na iOS odrębny akapit, ale wydaje się to zbędne, bo nic nie wskazuje, jakoby Apple kiedykolwiek w najbliższej przyszłości miało pozwolić na taką ingerencję deweloperów w wygląd i działanie powiadomień. Szkoda.