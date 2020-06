Nie tylko Pixel. Sprawdź czy Ty też będziesz przetestujesz Androida 11

No chyba, że macie OnePlusa 8/8 Pro. Firma weszła w bliską współpracę z Google, czego owocem jest otrzymanie przez smartfony bety nowego systemu szybciej od innych. Jednocześnie OnePlus ostrzega, że korzystanie z pierwszej bety nie jest specjalnie rozsądne z uwagi na bugi i problemy, które można napotkać. Generalnie tak jest z betami Androida, że lepiej wstrzymać się do drugiej lub trzeciej wersji i raczej nie ryzykować korzystania z pierwszej. Szczególnie, że zapisanie się do testów i instalacja paczki oznacza konieczność uczestnictwa w testach aż do wypuszczeni pełnej wersji systemu – nie ma bowiem szybkiego i łatwego powrotu do Androida 10. Zostaje wymazywanie danych i przywrócenie smartfona do ustawień fabrycznych.

Co nowego w Android 11?

A jeśli chcecie się dowiedzieć jakie nowości przygotowało Google w najnowszej wersji swojego systemu, zerknijcie na wpis Kamila, gdzie podsumował nowości w Android 11.

źródło