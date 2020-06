Jednocześnie jednak taka decyzja może dawać do myślenia, ponieważ całkiem możliwe jest, że iOS 14 nie otrzyma tak znaczących zmian i poprawek, by znacząco różnić się od poprzednika. Czy tak będzie w rzeczywistości? Apple miało też w zwyczaju nie uwzględniać w najnowszych wersjach systemów pewnych nowości dla niektórych urządzeń i dotyczyło to właśnie iPadów, gdy pewne funkcje multitaskingu nie były dostępne na starszych modelach. Jeśli miałbym obstawiać, to wdrożony zostanie drugi z opisywanych scenariuszy, ale równocześnie posiadacze starszych modeli iPada czy iPhone’a będą mogli liczyć na przedłużoną kompatybilność z niektórymi aplikacjami.

Nikogo nie powinno jednak zdziwić, gdy Apple w ostatniej chwili zdecyduje się na wstrzymanie aktualizacji dla najstarszych iPada mini 4, iPada Air 2 czy iPhone’a 6S, jeśli wewnętrzne testy pokażą, że urządzenia nie są w stanie sprostać wymaganiom systemu.

Co nowego w iOS 14?

Jedną z najciekawszych nowości w iOS 14 będzie funkcja o nazwie „Clips”. Ma ona pozwalać na częściowe uruchamianie aplikacji na urządzeniach z iOS-em w oknie przeglądarki Safari. Bez instalacji programu możliwe jest więc sprawdzenie przynajmniej niektórych jego możliwości. Coś takiego wdrożyło już Google nazywając to Instant Apps. Narzędzie nie okazało się takim hitem, na jaki liczono, a szkoda, bo sama wizja działającej tak jakby w streamingu aplikacji brzmi świetnie. Jeśli miałbym skorzystać z niej tylko raz, na przykład w celu dokonania rezerwacji w hotelu czy knajpie, to nie widzę sensu instalacji kolejnej appki na smartfonie. Jednakże na pewno wolałbym użyć aplikacji od wersji webowej serwisu, więc „Clips” czy „Instant Apps” wydają się bardzo dobrym kompromisem.