Beta Android 11 wystartowała. Tym razem już oficjalnie

Nowe wersje systemów operacyjnych to zawsze gorący temat dla miłośników elektroniki. Nie ważne czy mowa o aktualizacji systemów dla komputerów czy smartfonów i tabletów: nowe funkcje zawsze budzą sporo emocji. Po przesuniętej prezentacji premierowej i wpadce godnej stażysty (dla przypomnienia: niektórzy posiadacze Google Pixel dostali betę nowego systemu już w zeszłym tygodniu)nadszedł czas na oficjalny start bety. Tym razem jednak bez żadnych hucznych zapowiedzi. Ale kto nie mógł się doczekać, ten może już pobierać nową wersję beta systemu: Android Beta 11 już dostępna!

Android 11 Beta: Google Meet, wygodniejsza kontrola multimediów i inne

Całym zestawem nowości dotyczących wersji beta Androida 11 Google pochwaliło się na swoim blogu w oficjalnym wpisie. Tym razem obyło się jednak bez hucznych premier — o tym że takich z udziałem publiczności nie będzie wiadomo od dawna (w końcu Google I/O odwołano… i to dwukrotnie), ale zrezygnowano też z jakiejkolwiek większej imprezy online. Nie było premiery, jest zestaw materiałów udostępniony na oficjalnej stronie Androida 11. A co nowego w samym systemie? Przede wszystkim: nowy komunikator — Google Meet. Nie zliczę już który to w ich karierze, a pogubić się w tym nie jest wcale trudno (ale spokojnie, mamy dla Was przewodnik po wszystkich komunikatorach Google). Teraz wszystkie rozmowy można będzie przenieść właśnie tam — i cieszyć się dostępem do rozmów z rozmaitych platform w jednej aplikacji. Ponadto Android 11 odkrywa na nowo bąbelki, dzięki którym łatwiej można będzie przełączać się między rozmowami. Fanów emoji powinna ucieszyć opcja podpowiadania nie tylko słów, ale także właśnie ikonek emoji w klawiaturze Gboard.