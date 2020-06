Myślami jesteśmy już przy iOS 14, ale iOS 13.6 przyniesie ciekawe nowości dla iPhone’a

Prawdą jest, że wszyscy po trosze żyjemy już zapowiedziami nadchodzącego systemu mobilnego Apple. Wiadomo już trochę na temat nowych funkcji iOS 14, wiadomo że Apple w iOS 14 postawi na stabilność, a także że jedną z funkcji której mielibyśmy się tam doczekać jest systemowe nagrywanie rozmów głosowych. Ale do premiery iOS 14 jeszcze co najmniej kilka miesięcy — dużo bliżej są kolejne wcielenia iOS 13. Wersja systemu oznaczona 13.6 w testowej wersji trafiła już do publicznej bety. Początkowo jako 13.5.5, teraz oficjalnie jako 13.6. A ta przynosi kilka fajnych usprawnień, które umilą oczekiwanie na jesienną premierę iOS 14!

iOS 13.6: nowości dla subskrybentów News+, nowe funkcja Zdrowia i lepsze zarządzanie automatycznymi aktualizacjami

Największa nowość z iOS 13.6 prawdopodobnie nikogo (albo przynajmniej: niewielu z Was) obejdzie. W systemie pojawiły się jednak wskazówki, jakoby subskrypcja Apple News+ miała doczekać się także wsparcia dla nagrań audio tamtejszych artykułów. Wszystkich korzystających z zewnętrznych klawiatur w iPadach prawdopodobnie ucieszy wieść, że system miałby doczekać się wsparcia dla skrótów klawiszowych pozwalających zarządzać jasnością urządzenia bez konieczności przedzierania się przez opcje i wysuwane menu systemowe — wszystko bezpośrednio z poziomu klawiatury. Aplikacja Zdrowie doczeka się nowej zakładki: Objawy. Prawdopodobnie będzie to miejsce, w którym będziemy mogli notować doskwierające nam przypadłości. Ostatnią ze zmian nadchodzących do nowej wersji systemu ma decydowanie o automatycznym pobieraniu oraz instalacji aktualizacji systemu.

Nie są to elementy które przewracają system do góry nogami, wręcz przeciwnie. To drobne udoskonalenia, które najzwyczajniej w świecie pozwalają mu stawać się lepszym. Ale trzeba przyznać, że miałyby dużo więcej sensu, gdyby nie ten cały niesmak który towarzyszy wszystkim premierom iOS w ostatnich latach.