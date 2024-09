TikTok usuwa aplikację. Nawet pewnie o niej nie słyszałeś

Spotify jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o serwisy muzyczne. Z informacji podawanych przez portal Statista wynika, że Szwedzi mają 31,7-procentowy udział w rynku (dane za trzeci kwartał 2023). Na drugim miejscu plasuje się chiński Tencent Music, a stawkę zamyka Apple Music. W pierwszej piątce mamy jeszcze Amazon Music oraz YouTube Music. Konkurencja na rynku jest spora, ale to użytkownicy głosują swoim portfelem. Kawałek tortu na rynku muzycznym chciał też dla siebie Tiktok, który już w 2019 r. testował usługę Resso. W 2023 r. zmieniono jej nazwę na TikTok Music i szumnie zapowiedziano, że mamy do czynienia z konkurencją dla Spotify, Apple Music i innych.

To koniec TikTok Music. Nikt nie będzie tęsknił

Nowa usługa muzyczna wystartowała w ramach testów w niewielkiej liczbie krajów. Ze wszystkich państw TikTok wybrał bowiem Brazylię i Indonezję jako dwa miejsca, w których przetestuje swoją tę muzyczną aplikację. Później dostęp został rozszerzony na Singapur. Usługa kosztowała równowartość około 3 dolarów i pozwalała, tak jak inne tego typu aplikacje, na dostęp do bardzo szerokiej biblioteki muzycznej w zamian za wspomnianą miesięczną subskrypcje. Czas przeszły jest tu użyty celowo, gdyż firma ByteDance, która stoi za TikTokiem poinformowała właśnie o wygaszeniu usługi, która nie spotkała się z zakładanym zainteresowaniem ze strony użytkowników.

Jak możemy przeczytać na oficjalnych stronach serwisu, TikTok Music zostanie zamknięty 28 listopada 2024 roku.

Twórcy oczywiście dziękują za całe wsparcie społeczności mając nadzieję, że oferowana przez nich aplikacja podobała się tym, którzy z niej korzystali przez ostatnie miesiące. TikTok Music informuje jednocześnie, że osoby korzystające z aplikacji mają jeszcze dwa miesiące na przeniesienie swoich list odtwarzania do innych kompatybilnych serwisów muzycznych, np. Spotify czy Apple Music z wykorzystaniem narzędzia Tune My Music. Do 28 listopada można również ubiegać się o zwroty pieniędzy za subskrypcje.