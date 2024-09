Nienawidzą TikToka, ale spędzają w nim pół dnia – zaskakujące wyniki badania

Generacja Z to wychowankowie mediów społecznościowych, którzy z hejtem, wyidealizowanymi standardami piękna i tiktokową patologią styczność mają już od kołyski. Boomerzy powiedzą, że to stracone pokolenie, ale dzisiejsi nastolatkowie to bardzo często osoby znacznie bardziej świadome zagrożeń czyhających w sieci i wcale nie tak zakochane w social mediach, jak może się wydawać. Spora część wolałaby, żeby TikTok i X zniknął z ich życia, ale w niektórych przypadkach to wcale nie jest takie proste.

Social media nie są takie fajne, ale Gen Z nie mają wyboru

Jakże łatwo oceniać dzisiejsze pokolenie młodych dorosłych z perspektywy osoby, która nie musiała wchodzić w życie ze smartfonowym piętnem nad głową. Dla osób z kategorii wiekowej 18-27 lat funkcjonowanie poza internetową bańką i wpływem mediów społecznościowych jest nierzadko niemożliwe, bo bezpośrednio związana jest z nimi nie tylko rozrywka i komunikacja, ale też praca.

Źródło: Depositphotos

Młodzi przedstawiciele szczególnie branż kreatywnych mogą między bajki włożyć frazesy o wylogowaniu się do życia, a negatywne skutki ekspozycji na toksyczne środowisko wirtualne od najmłodszych lat są często bagatelizowane. Samą niechęć Gen Z do mediów społecznościowych potwierdzają zaś badania, przeprowadzone przez The Harris Poll.

Dla 40% badanych media społecznościowe mogłby nigdy nie powstać

Firma badawcza The Harris Poll we współpracy z Jonathanem Haidtem – psychologiem społecznym – przeprowadziła ankietę na grupie ponad 1000 osób w wieku 18-27 lat, by sprawdzić, jaki stosunek ma Pokolenie Z do otaczających ich social mediów.

Z różnych stron świata płyną ostatnio doniesienia o zakazie korzystania z mediów społecznościowym przed określonym wiekiem. W Australii premier Anthony Albanese zapowiedział, że projekt zakazujący nastolatkom do 16 roku życia zakładania kont w social mediach, jest tematem dyskusji, a decyzja może zapaść w niedalekiej przyszłości. To między innymi o te kwestie zapytano badanych przedstawicieli Gen Z, a także o ich własne opinie na temat wpływu aplikacji takich jak Instagram czy TikTok na codzienne życie.

Okazuje się, że młodzi wcale nie są tacy chętni do przesiadywania w mediach społecznościowych, jak wydaje się ich rodzicom. Prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że TikTok, X i Snapchat mógłby nigdy nie pojawić się na rynku – co ciekawe aż 83% osób zdecydowało się ograniczyć korzystanie z social mediów, a 32% chce zmniejszyć swoje zaangażowanie na wymienionych platformach.

Źródło: Depositphotos

Nastolatkowie doskonale zdają sobie też sprawę z uzależniających mechanizmów social mediów – to zagrożenie wyróżniło 82% badanych. Za całkowitym wymazaniem z historii ogółu mediów społecznościowych opowiedziało się zaś 40% młodych dorosłych. Prawie 70% uważa zaś, że giganci mediów powinni wprowadzić obowiązkowe konta dla nieletnich z bezpiecznymi treściami.

Oczywiście w badaniu pojawiają się też wnioski przemawiające za social mediami. Przykład? Dla 94% badanych platformy społecznościowe stanowią narzędzie łączące ich ze społeczeństwem. Niechęci jest jednak znacznie więcej, a skojarzenia padające z ust ankietowanych, takie jak izolacja, uzależnienie, nawyk czy nuda dają do myślenia. Więcej liczb i statystyk znajdziecie pod tym adresem – warto to badanie pokazać tym malkontentom, którzy uważają, że „ta dzisiejsza młodzież” wpatruje się w ekran bezrefleksyjnie.

Stock image from Depositphotos