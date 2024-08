Na tę wersję Snapchata czekaliśmy aż 13 lat!

Snapchat to jedna z popularniejszych aplikacji społecznościowych. Jednak przez długi czas użytkownicy iPadów mogli czuć się pominięci. Od momentu premiery platformy w 2011 roku, Snapchat dostępny był jedynie w wersji na smartfony. Na iPadach skutkowało to wyświetlaniem aplikacji z dużymi czarnymi ramkami, które znacznie ograniczały komfort użytkowania. To zmieniło się dopiero teraz – po 13 latach od debiutu na iOS, Snapchat w końcu wprowadził natywną obsługę iPadów.

Źródło: Depositphotos

Co nowego oferuje Snapchat na iPadzie?

W najnowszej aktualizacji Snapchat wprowadził kilka istotnych zmian dla użytkowników iPadów. Przede wszystkim aplikacja w końcu w pełni wykorzystuje większy ekran iPada. To nie tylko dodatkowa przestrzeń do przeglądania zdjęć i filmów, ale także większe możliwości w korzystaniu z narzędzi dostępnych w aplikacji.

Pełna optymalizacja Snapchata na iPadach? Nie tym razem.

Mimo wprowadzenia natywnej wersji aplikacji na iPada Snapchat nadal nie oferuje pełnej funkcjonalności, jakiej można by się spodziewać po aplikacji na tablet. Platforma obsługuje tylko tryb portretowy, co oznacza, że użytkownicy nie mogą korzystać z niej w trybie poziomym, co jest dość standardowe dla innych usług dostępnych na iPadzie. To ograniczenie może być frustrujące dla osób, które preferują korzystanie z urządzenia w poziomie, zwłaszcza podczas oglądania materiałów video.

Snapchat vs. konkurencja

Decyzja o wprowadzeniu natywnej obsługi iPada może być postrzegana jako odpowiedź na działania konkurencji. TikTok, który od lat zdobywa coraz większą popularność, już w zeszłym roku wprowadził aktualizację, która umożliwia korzystanie z aplikacji w trybie poziomym na większych ekranach, takich jak iPady i tablety. Dzięki temu Snapchat wciąż może brać udział w wyścigu "postfacebookowych" aplikacji społecznościowych, zwłaszcza dzięki funkcji Spotlight, która ma stanowić odpowiedź na popularność tworów "rolkopodobnych". Co ciekawe, natywnej aplikacji na iPada wciąż nie wprowadził na rynek Instagram, co daje Snapchatowi i TikTokowi pewien margines przewagi w walce o użytkowników.

Co dalej?

Chociaż Snapchat poczynił istotny krok naprzód, wprowadzając natywną aplikację na iPada, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby była ona w pełni funkcjonalna i odpowiadała na potrzeby użytkowników tabletów. Brak trybu poziomego to jedno z ograniczeń, które być może zostanie naprawione w przyszłych aktualizacjach. Niemniej jednak nowa wersja aplikacji to krok w dobrym kierunku, który może przyciągnąć więcej użytkowników do korzystania ze Snapchata na iPadzie.