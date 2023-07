Nowy serwis od TikToka. Pierwsze kraje mogą już z niego korzystać

W kwestii serwisów i social mediów jedyną stałą jest zmiana. Zastany porządek rzeczy wcześniej czy później ulegnie zmianie, w miejsce obecnych serwisów wejdą kolejne, a konsumenci zawsze będą wypatrywali nowości na horyzoncie. Najlepiej widać to w przypadku Threads, które, pomimo poważnych problemów wizerunkowych Facebooka, podbijają sieć i idą po wynik pozwalający im przegonić pod kątem liczby użytkowników Twittera.

Dlatego też, kiedy tylko pojawi się jakaś nowa propozycja dla użytkowników, naturalnie wraz z nią pojawia się pytanie, czy będzie w stanie powalczyć z największymi w branży. To właśnie miało miejsce w przypadku Threads, a teraz - dzieje się na rynku streamingu muzyki. Swoją propozycję pokazał bowiem nowy gracz.

TikTok z aplikacją muzyczną. Czy powalczy ze Spotify?

O planach TikToka na stworzenie własnej apki i usługi streamingu muzyki pisaliśmy już jakiś czas temu. Pogłoski okazały się prawdą i taka usługa właśnie zadebiutowała. Co prawda nie skorzystamy z niej w Europie ani w Stanach, ponieważ TikTok zdecydował się mocno ograniczyć listę miejsc na start. Ze wszystkich krajów firma wybrała bowiem Brazylię i Indonezję jako dwa miejsca w których przetestuje swoją nową aplikację TikTok Music. Usługa kosztuje obecnie równowartość około 3 dolarów i pozwala, tak jak inne tego typu aplikacje, na dostęp do bardzo szerokiej biblioteki muzycznej w zamian za wspomnianą miesięczną subskrypcje.

Jakie są szanse na sukces aplikacji? Patrząc na to, że TikTok jest dziś jednym z miejsc gdzie ludzie odkrywają muzykę (wystarczy zobaczyć jaką popularnością cieszą się piosenki, które wylansowały się na tej platformie), dlatego możliwość połączenia tych dwóch elementów daje synergię, którą ciężko uzyskać z jakąkolwiek inną aplikacją do streamingu. Wyobrażam sobie, że dzięki takiemu rozwiązaniu ulubione utwory z TikToka będzie można posłuchać w aplikacji, ale i dzięki temu nowe piosenki będzie można w łatwy sposób przerabiać na TikToki.

Oczywiście - mówimy tu o osobach, które aktywnie korzystają z TikToka i dla nich taka propozycja może być atrakcyjna. Co jednak z osobami, które podeszłyby do tego jak do zwykłego konkurenta Spotify czy YT Music? Cóż, tutaj jest już nieco więcej komplikacji. Te aplikacje bowiem maja do zaoferowania bardzo dużo. Od obecności na wszystkich platformach i głębokiej integracji z takimi systemami jak Android, przez multum funkcji dodatkowych, jak Spotify Connect, aż po dedykowane treści, jak chociażby podcasty. Ponadto, dużo aplikacji już teraz posiada bardzo rozbudowane usługi, jak chociażby dźwięk Hi-Fi, z którym TikTokowi będzie trudno konkurować.

Myślicie, że nowa aplikacja ma szansę?

