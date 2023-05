To, że TikTok nie ma najlepszych relacji z politykami Stanów Zjednoczonych nie jest żadną tajemnicą. Platforma jest na cenzurowanym od dłuższego czasu. W ostatnim czasie słyszeliśmy o usunięciu aplikacji z telefonów przedstawicieli amerykańskiego rządu oraz Izby Reprezentantów, aby następnie dowiedzieć się, że TikTok nie może być obecny na telefonach pracowników uczelni oraz władz stanowych. I kiedy myśleliśmy, że banowanie TikToka jest tylko kwestią amerykańską, dokładnie to samo zrobiła Komisja Europejska w przypadku swoich pracowników. Jednak najnowsze informacje pochodzące ze stanu Montana stawiają sprawę jasno - TikTok ma zniknąć ze sklepów z aplikacjami.

Źródło: Depositphotos

Taką decyzję podjął gubernator stanu - Greg Gianforte. Argumentuje to przede wszystkim faktem, że dane setek tysięcy mieszkańców trafiają na zagraniczne serwery i do firm, które mają być powiązane m.in. z chińskim rządem. Jak podaje serwis The Verge, Montana jest pierwszym stanem z tego typu zakazem w Stanach Zjednoczonych. Ustawa, SB 419, zabrania TikTokowi działania i wymaga, aby sklepy z aplikacjami mobilnymi usunęły aplikację z katalogów. Zakazie towarzyszą również kary - choć te nie będą nakładane na zwykłych użytkowników. Z karami finansowymi mogą liczyć się platformy pozwalające na dostęp do TikToka oraz sama platforma.

TikTok zniknie z App Store i Google Play w USA?

Do informacji o wprowadzeniu od początku przyszłego roku całkowitego zakazu korzystania z TikToka w stanie Montana odnieśli się już przedstawiciele platformy w USA. Brooke Oberwetter - rzeczniczka TikToka na Stany Zjednoczone stwierdza krótko: podpisana przez gubernatora Montany ustawa narusza prawa Amerykanów wynikające z pierwszej poprawki konstytucji. To bezprawne blokowanie TikToka - narzędzia, które wspiera setki tysięcy ludzi w całym stanie. Oberwetter zapewnia mieszkańców Montany, że mogą nadal korzystać z TikTok do wyrażania siebie, zarabiania na życie i znajdowania społeczności i TikTok będzie pracował nad obroną praw użytkowników w Montanie i poza nią.

Ustawa zakazująca udostępniania i korzystania z TikToka na urządzeniach mobilnych wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. - o ile platforma nie zmieni właściciela lub ustawa zostanie zablokowana przez sąd - co również nie jest wykluczone.

Pierwszy stan w USA z zakazem korzystania z popularnych aplikacji - nie tylko na telefonach służbowych

Jednak to nie wszystko, co w ostatnich godzinach wprowadził stan Montana. Gubernator Greg Gianforte potwierdził także, że nakłada ograniczenia na inne aplikacje, które mają być "związane z obcymi przeciwnikami". Mowa tu przede wszystkim o komunikatorach Telegram czy WeChat oraz apce zakupowej Temu. Wszystkie te aplikacji oraz im podobne mają być zakazane na wszystkich służbowych urządzeniach pracowników instytucji stanowych i wykorzystywanych do realizacji wszelkich spraw publicznych.

Jak możemy dowiedzieć się z dokumentów opublikowanych przez władze Montany, zakaz wejdzie w życie 1 lipca tego roku. wejdzie w życie 1 czerwca. Lista urządzeń, które nie mogą mieć aplikacji obejmować ma wszystkie telefony komórkowe, laptopy, tablety, komputery stacjonarne i inne urządzenia, które łączą się z Internetem. Co ciekawe, zakaz ten nie będzie obejmował wyłącznie pracowników urzędowych. Gubernator wskazuje, że żadne firmy prowadzące działalność związaną ze stanem Montana nie mogą korzystać z tych aplikacji.