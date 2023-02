Jeżeli przeczytaliście, że Komisja Eurobejska zbanowała TikToka na telefonach, to ktoś wprowadził Was w błąd. Zapadła jedynie decyzja o zakazie korzystania z aplikacji przez pracowników.

O ograniczeniach lub zakazach korzystania z TikToka słyszymy coraz częściej. Coraz większa liczba krajów i instytucji wprowadza regulacje mające zminimalizować lub zredukować do zera ryzyko utraty kontroli nad wrażliwymi danymi i nie tylko. W grę wchodzą nie tylko kwestie związane z tym, do jakich informacji ma dostęp aplikacja i co może z nimi zrobić, ale chodzi także o wpływ serwisu na użytkowników. Wiele badań i raportów pokazało, że TikTok nie jest jedynie źródłem radości i satysfakcji, ale odgrywa też negatywną rolę w dorastaniu nastolatków i używa się go do propagowania nieprawdy.

Najnowsze doniesienia dotyczą Komisji Europejskiej, która zakazała swoim pracownikom używać TikToka na urządzeniach służbowych. Wynika to z ze zbliżonych do tych z USA obaw o bezpieczeństwo danych wobec narastających niepewności co do pochodzącej z Chin aplikacji i pogorszenia relacji z Pekinem. Jako źródło informacji podawane są Bloomberg i Politico - redakcje twierdzą, że widziały e-maila wysłanego do urzędników i innych pracowników z poleceniem usunięcia TikToka z urządzeń służbowych.

Komisja Europejska zakazała używania TikToka swoim pracownikom na urządzeniach służbowych

Źródło: Depositphotos

Za powód podano "potrzebę ochrony danych i zwiększenia cyberbezpieczeństwa". Polecono, by dokonać tego w możliwie najszybszym terminie, ale nie później niż 15 marca. Pracownicy mają więc niecałe trzy tygodnie na zastosowanie do decyzji. Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Thierry Breton, potwierdził ten krok na konferencji prasowej, mówiąc dziennikarzom że komisja jest niesłychanie aktywna, gdy chodzi o ochronę kolegów po fachu. TikTok zdążył zareagować na decyzję, al nie odpowiada wszystkim mediom. W komentarzu dla Politico wyrażono rozczarowanie decyzją komisji, ponieważ miała być ona "błędna i oparta na fundamentalnie błędnych przekonaniach".

Ta decyzja Komisji Europejskiej może spowodować efekt domina w kolejnych instytucjach, nie tylko rządowych, a także innych placówkach, gdzie rosną obawy o bezpieczeństwo danych na urządzeniach z zainstalowanym TikTokiem.

Źródło: Forbes.