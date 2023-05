Kiedy ChatGPT zdobył swoją szeroką popularność, ludzie bardzo szybko zaczęli odkrywać, że limitów dla tego, co AI potrafi zrobić praktycznie nie ma. Jednak jednocześnie równie szybko odkryte zostało, że pomimo, iż program może być szalenie użyteczny, to jednocześnie, jeżeli ktoś nie będzie potrafił z niego korzystać, wyniki jakie wygeneruje będą średnio przydatne. Ile to już razy wydawało mi się, że pytając np. o najnowsze rzeczy w Bingu stosuje dobre słowa kluczowe (prompty) tylko po to, by za chwilę AI zwróciło mi wyniki sprzed kilku lat, które są nieaktualne od długiego czasu.

Byłem na kilku panelach dyskusyjnych poświęconych AI i na każdym z nich sugerowano jedną rzecz - umiejętność współpracy z AI i takiego pokierowania jej działaniami by osiągnąć swój cel jest nową, kluczową umiejętnością w internecie. Dlatego też wspomniane prompty i umiejętność ich dobierania staje się powoli wiedzą, którą jedni chcą przekazywać, a inni - wręcz przeciwnie, zachować dla siebie. Tak jest w przypadku artystów pracujących z AI, którzy oskarżają się nawzajem o kradzież tychże promptów.

Jeżeli chcesz nauczyć się pracy z ChatemGPT nie musisz kraść - najlepsze prompty są dostępne na Discordzie

Jak donosi BusinessInsider na kanale OpenAI na Discordzie powstała osobna zakładka, gdzie ludzie wymieniają się najlepszymi promptami do ChatuGPT. Osoby, które mają dostęp do tego kanału publikują w mediach społecznościowych jak TikTok informacje o bardzo długich i dokładnych instrukcji, w jaki sposób tworzyć prompty i jak uzyskiwać dzięki nim świetne efekty.

Na materiale można zobaczyć, że dzięki odpowiednim promptom można stworzyć m.in narzędzie które pomoże nam nauczyć się języków czy stworzyć list motywacyjny dla konkretnych stanowisk. Wszystko to za darmo - jedyne co musimy to dostać się na Discorda OpenAI przez tę stronę. Obecnie na kanale jest już ponad 3 miliony osób, co pokazuje, jak wielkie jest zainteresowanie stworzeniem faktycznie dobrych promptów.

Oczywiście wiadomo, że ponieważ duże modele językowe ewoluują (samo OpenAI wprowadziło przecież niedawno GPT-4), sposób interakcji z nimi będzie również nieustannie ulegał zmianie. Nie da się więc nauczyć tych promptów, które znajdują się na kanale na Discordzie i uznać, że już umie się rozmawiać z AI. Dodatkowo, jak mówi wielu ekspertów - sucha nauka promptów to jak nauka słówek z obcego języka - bez znajomości gramatyki i tego, jak poprawnie konstruować zdania wiedza ta jest w dużej mierze bezużyteczna.

Można się więc spodziewać, że w niedługim czasie umiejętność tworzenia promptów będzie tak samo wartościowa, jak wiedza o tym, jak weryfikować źródła czy wyszukiwać informacje w sieci.

