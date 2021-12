TikTok Kitchen. Popularne dania z platformy z dostawą do domu

O tym że TikTok jest rzeczą wielką - nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Można go nie rozumieć, można nie znaleźć na platformie nic dla siebie, ale to bez znaczenia - bo miliony użytkowników z całego świata pokochało tamtejsze materiały. Z TikTokiem uczą się rysować, TikTok dostarcza im śmiesznych filmików, TikTok podpowiada jak kreatywnie realizować się w kuchni. Ale twórcy platformy bardzo świadomie podchodzą do dalszego rozwoju. Wiedzą, że tamtejsze przepisy kuchenne potrafią viralowo zachęcić setki tysięcy ludzi do przygotowywania prezentowanych dań. Dlaczego więc mieliby nie dostarczać ich wprost pod drzwi fanów platformy?

TikTok Kitchen - już w marcu mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zamówią popularne potrawy z platformy

Ghost Kitchens to koncept, który za Oceanem od jakiegoś czasu stale rośnie w siłę. Chodzi o "wirtualne" kuchnie, wielkie hale przygotowane z myślą o profesjonalnym gotowaniu, w których powstają dania na wynos. I to właśnie w takich miejscach mają być przygotowywane potrawy na potrzeby TikTok Kitchen, w których profesjonalni kucharze będą odtwarzać popularne dania z platformy społecznościowej. Na starcie ma ich być trzysta - do końca roku, miałoby ich być ponad tysiąc.

Menu TikTok Kitchen ma zmieniać się co kwartał, ale wspólnym mianownikiem wszystkich z nich mają być najpopularniejsze dania z platformy. Na dobry początek w tamtejszym menu ma wylądować jedno z najczęściej wyszukiwanych dań w 2021 według Google, które spopularyzowane zostało właśnie na TikToku: makaron z zapiekanym serem feta, smash burgery czy makaronowe chrupki.

Najciekawsze wydaje się zapewnienie TikToka, że twórcy przepisów będą mogli liczyć na procent od sprzedaży. Problem polega jednak na tym, że popularyzatorzy tamtejszych przysmaków niekoniecznie muszą być autorami dania. W jaki sposób firma będzie to rozstrzygać? Tego jeszcze nie wiemy, ale jestem przekonany, że jeszcze o tym temacie usłyszymy.

