Instagram wsiada do pociągu AI. Chatbot trafi na platformę Mety

Firma Marka Zuckerberga też chce mieć swojego chatbota

Od kilku dobrych miesięcy sztuczna inteligencja zalewa nas dosłownie z każdej strony. Od eksplozji popularności ChatGPT po prostu każdy chce mieć swojego własnego chatbota — Microsoft wprowadził Bing AI, Google ruszyło z Bardem. Swojego chatbota ma nawet Snapchat, co wywołało mnóstwo słusznych kontrowersji, a od niedawna swojego ChatGPT testuje nawet TikTok.

Teraz do tego grona dołącza Instagram. Firma Marka Zuckerberga zdaje się testować funkcję, która umożliwiłaby chatbotowi działającemu na podstawie sztucznej inteligencji swego rodzaju ingerencję w nasze DM. Alessandro Paluzzi, który wielokrotnie dostarczał sprawdzone informacje dotyczące nadchodzących projektów Mety, udostępnił zrzut ekranu, z którego możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.

Wybierz swojego chatbota. Meta stawia na różne osobowości kompanów AI

Chatbot na Instagramie ma wyróżniać się na tle konkurencji. Oczywiście założenie będzie identyczne — nasz kompan będzie mógł odpowiadać na pytania, pomagać w pisaniu wiadomości czy dłuższych tekstów lub udzielać nam porad, ale różnica jest taka, że Meta planuje przygotować łącznie 30 różnych osobowości AI. Po krótkiej rozmowie z każdą z nich będziemy mogli wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada.

Oczywiście warto zawsze podchodzić z dystansem do wszystkich wiadomości, jakie otrzymujemy od chatbotów — szczególnie, jeśli są to kompani sztucznej inteligencji, którzy świeżo powstali, co udowodniła już sytuacja ze Snapchatem. Paluzzi nie podał żadnych informacji dotyczących tego, kiedy dokładnie chatbot będzie dostępny dla wszystkich użytkowników — lecz skoro Meta już nad tym pracuje, to można wkrótce spodziewać się oficjalnego ogłoszenia. Cóż, zalew AI trwa w najlepsze, a ucieczka od chatbotów zdaje się coraz bardziej nierealna.

