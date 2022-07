Będzie nowa usługa streamingu muzyki. Nie zgadniecie od kogo

Jeżeli do tej pory mieliście zbyt mało usług streamujących muzykę, to przygotujcie się na nadejście jeszcze jednej. Na rynek wchodzi TikTok.

O tym, że na rynku streamingu muzyki jest ciaśniej niż w przypadku wideo, wiadomo od dawna. W końcu takie podmioty jak Spotify, Tidal czy Apple Music nie mogą mieć danego artysty na wyłączność (z resztą - sami artyści też tego nie chcą), dlatego treść na większości tego typu usług pokrywa się ze sobą. Dlatego też poszczególne aplikacje konkurują ze sobą na innych polach - stawiają na podcasty, muzykę w wysokiej jakości czy integrację z innymi systemami. Z tego też względu nowi gracze mają na tym rynku dosyć ciężko, ponieważ ich możliwości wyróżnienia się są dosyć ograniczone. Nie powstrzymało to jednak trendu na to, że coraz więcej społecznościówek wchodzi w ten "biznes", przez co powstało m.in VK Music czy Yandex Music. Teraz przyszedł czas na największą z nich. Tak,

Tiktok uruchomi własną aplikację do streamingu muzyki

Jak donosi Business Insider, TikTok zarejestrował w Stanach Zjednoczonych nową markę. Od zawsze takie działania firm były bardzo skutecznym przeciekiem, pokazującym, co też firmy mają w zamiarze. Oczywiście, często przeróżne patenty służyły też wojnie patentowej (patentowanie najprostszych elementów, aby potem pozwać konkurencje za naruszenie praw), ale tym razem raczej wszystko jest jasne. Zarejestrowaną marką jest bowiem TikTok Music. Oczywiście, w teorii może to być nazwa dowolnej usługi, ale nie oszukujmy się - jeżeli powstanie, to będzie to usługa streamingowa.

Jednak jeżeli się nad tym zastanowić, to w przypadku Tiktoka budowanie własnego ekosystemu usług właśnie od aplikacji muzycznej ma sporo sensu. W końcu TikTok to platforma mocno bazująca na muzyce i jej powielaniu oraz dogrywaniu do istniejących numerów kolejnych filmów. Patrząc na to, że dziś Tiktok został pobrany ponad 3 miliardy (!) razy, to jest to nie tylko platforma społecznościowa, ale też - narzędzie które jest w stanie wynieść danego artystę na wyżyny popularności. Nie raz nie dwa popularny utwór na TikToku stawał się szybko światowym hitem. Dlatego połączone konto na TikToku i w aplikacji streamingowej może łatwiej pomóc znaleźć ulubioną muzykę, a wygoda użytkowania w tym wypadku może stanowić kluczowy atut dla osób korzystających często z tej społecznościówki.

Jest to też pierwszy krok TikToka w budowie ekosystemu. Patrząc na to jak rozbudowane są usługi Google, Amazona, Apple czy chociażby Facebooka, nie wydaje się on tak duży, ale od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli TikTok Music okaże się sukcesem, kto wie, co będzie następne. Jeżeli miałbym strzelać, obstawiałbym komunikator na modłę Messengera. Patrząc na popularność TikToka, szybko mógłby stać się to najpopularniejszy komunikator na świecie.

Źródło