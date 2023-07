Jeśli nie teraz, to nigdy. Meta lepszej szansy mieć nie będzie

Nie da się ukryć, że to, co w ostatnich dniach dzieje się na Twitterze, nie jest czymś dobrym. Dostrzegają to sami użytkownicy, jak i firmy, dla których platforma społecznościowa była miejscem największej interakcji z klientami. Blokada dostępu dla niezalogowanych użytkowników, limity wyświetleń, czy wreszcie wprowadzenie płatnego dostępu do TweetDeck. Elon Musk i spółka nie przestają zaskakiwać - i to negatywnie.

Źródło: Depositphotos

Kilka dni temu pisałem, że ludzie się niecierpliwią i ponownie myślą o przesiadce na alternatywne serwisy społecznościowe. A tych już trochę na rynku jest - wystarczy wspomnieć Mastodon czy Bluesky. Ten pierwszy doczekał się nawet małego liftingu. Wygląd aplikacji w wersji na Androida jest teraz spójny z wytycznymi Material You i jest znacznie wygodniejszy w użyciu. Bluesky natomiast musiał wstrzymać przyjmowanie nowych użytkowników, którzy tłumnie ruszyli po coś, co zastąpi im Twittera.

Threads jeszcze w tym tygodniu. Pogromca Twittera?

Nie dziwi mnie więc, że ludziom zwyczajnie przestaje zależeć na Twitterze i szukają czegoś innego - a chyba nie ma lepszego czasu, niż teraz, by pozyskać nowych użytkowników - i to właśnie chce zrobić Meta - firma stojąca za Facebookiem, Instagramem, WhatsAppem, Messengerem i - już w tym tygodniu - za nową społecznościówką. Odpowiada za nią ekipa z Instagrama. O tym, że twórcy "zdjęciowej" społecznościowki pracują nad swoją własną alternatywą dla Twittera pisaliśmy jakiś czas temu. Threads, bo tak nazywać się będzie nowa aplikacja Mety, jest już testowana w niektórych krajach i dostępna jest także w Google Play:

Threads to miejsce, w którym społeczności spotykają się, aby omówić wszystko, od tematów, które Cię interesują dzisiaj, po to, co będzie modne jutro. Niezależnie od tego, co Cię interesuje, możesz obserwować i łączyć się bezpośrednio ze swoimi ulubionymi twórcami i innymi, którzy kochają te same rzeczy — lub zbudować własną lojalną grupę obserwujących, aby dzielić się pomysłami, opiniami i kreatywnością ze światem.

Meta kuje żelazo póki gorące i przygotowuje się do szybkiego uruchomienia Threads. Wystartowała już oficjalna strona serwisu, wraz z licznikiem odliczającym do najbliższego czwartku - to wtedy aplikacja pojawić się ma w sklepach z aplikacjami na iOS i Androida - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Apka Threads jest już dostępna w "przedsprzedaży" w amerykańskim App Store, jednak na próżno szukać jej w polskiej wersji sklepu. Na karcie w sklepie dowiadujemy się jednak szczegółów związanych z ochroną prywatności oraz danymi, do których Threads będzie miało dostęp. A jest tego sporo.

Te dane mogą być gromadzone i zostać powiązane z kontami, urządzeniami lub tożsamością:

Zdrowie i sprawność,

Zakupy,

Informacje finansowe,

Położenie,

Dane kontaktowe,

Kontakty,

Dane użytkownika,

Historia wyszukiwania,

Historia przeglądania,

Identyfika­tory,

Dane użycia,

Informacje poufne,

Diagnostyka, Inne dane

Na ten moment nie wiadomo, czy Threads zadebiutuje w Europie w tym samym dniu. Aplikacji nie ma jeszcze dostępne w europejskich oddziałach App Store.